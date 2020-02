Udäv Krit Gesponsorde inhoud Make-up mag weer lekker simpel zijn: nieuwe trend en nieuw merk leren ons voor ‘less is more’ te gaan Aangeboden door Udäv Krit

28 februari 2020

Als het op make-up aankomt, wonen we anno 2020 allemaal een beetje in Denemarken, Zweden of Finland. Zogenaamde ‘Scandi-beauty’ is hot en doet ons allemaal naar minder en natuurlijkere producten grijpen. Nieuw vegan merk Udäv Krit heeft dat helemaal begrepen.

Actie en reactie, daar komt het in de wereld der make-uptrends altijd op neer. Gingen we in 2016 nog voor scherpe contouren en dikke winged eyeliner, dan was 2017 het jaar van de zachtere blush- en highlightaccenten en diffuse oogschaduw. Daarna kwam K-beauty en onder Koreaanse invloed voegden we extra producten – al dan niet een tikkeltje gimmicky – toe aan onze make-uproutines. Denk aan de ‘cushion foundations’ en de sheetmaskers. En nu? Nu houden we grote kuis in onze beautycase.

Minimalistisch is more

In 2020 gaat de make-upwereld weer back to basics. En hét model dat we daarvoor wereldwijd volgen: de scandi-beauty. Naar Scandinavisch voorbeeld gaan we nu voor less is more: een makkelijkere make-uproutine met natuurlijkere producten. Een full face met vijftien verschillende smeersels op ons gezicht? Liever niet, geef ons nu maar gewoon een handvol essentials.

Die filosofie past helemaal bij de Scandinavische levensstijl. In de regio die ons de kunst van ‘lagom’ leerde, waarbij goed genoeg meer dan voldoende is, gelooft men in natuurlijke schoonheid en een minimum aan make-up voor finishing touches. Scandinavische vrouwen zijn doorgaans gezegend met een gezonde, stralende huid, want selfcare – en dus ook skincare – is enorm belangrijk in de Scandinavische cultuur. En daarom zit een minimalistische make-uproutine zo ingebakken in hun levensstijl.

Het geheim van Udäv Krit

Het is die Scandinavische natural glow en minimalistische routine die make-upmerken anno 2020 nastreven. Én nieuwe merken zien het licht die de filosofie helemaal belichamen. De laatste nieuwe ster aan het make-upfirmament? Udäv Krit, een vernieuwend merk dat ook compleet back to basics gaat.

“We geloven dat make-up niet ingewikkeld hoeft te zijn om veel impact te hebben”, verkondigt hun persbericht. En inderdaad, het assortiment van Udäv Krit is niet nodeloos complex, uitgebreid of gimmicky. Het is een zorgvuldig gecureerde selectie van krachtige en kwalitatieve producten die je routine simpeler maken. Niet in het minst omdat je ze helemaal naar je hand kan zetten: je hebt de vrijheid om de producten subtiel of sterk aan te brengen en kan ze vaak op meerdere manieren gebruiken. Plus, het hele assortiment is honderd procent vegan.

Vijf essentials uit het Udäv Krit-assortiment

Perfect om die natural glow te verkrijgen met minimum effort.

1. Beyond Gold Oil Blend Glow Primer (€ 27)

Een primer met een gouden glow die het licht vangt en weerspiegelt en je huid zo subtiel doet stralen. Je kan hem ook perfect gewoon als highlighter gebruiken.

2. Gorgeous Glow Illuminating Face Drops (€ 29)

Een sterk gepigmenteerde en vloeibare highlighter. Met het pipetje kan je heel precies bepaalde delen van je gezicht uitlichten. Of meng de highlighter met je dagcrème, primer of foundation voor een all-over glowy effect.

3. Arch Perfector Eyebrow Micro Pen (€ 20)

Een revolutionaire wenkbrauwpen met drie tandjes die je in één vlotte beweging heel fijne ‘haartjes’ laat bijtekenen. Perfect voor vollere, maar natuurlijke wenkbrauwen, acht uur lang.

4. Maxx Drama Volume + Length Mascara (€ 24,50)

Een goede mascara is de eeuwige essential. Deze heeft een cilindrisch borsteltje en een intense zwarte formule die elk wimpertje definieert, verlengt en volume geeft.

5. Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder (€ 25,50)

Dit vederlichte poeder met parelmoerpigmenten zorgt ervoor dat je foundation de hele dag blijft zitten én geeft je huid een healthy glow. Omdat het transparant is, is het geschikt voor alle huidtypes en -tinten.

