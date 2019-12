Make me up: de beste lastminutebeautytips om te schitteren vanavond SV NA

Bron: NINA 0 Style Of de feestdis nu bij jou op het vuur staat te pruttelen, of je gewoon de feestelijke voetjes onder tafel mag schuiven: feit is dat we deze periode van het jaar van hot naar her hollen. Voor al wie ook moet schipperen tussen bureau en familiefeest: met deze lastminutetips zie je er altijd tiptop uit.

1. Nagellak

Finishing touch

Pro-tip: hoe langer je wacht met nagels lakken, hoe minder kans je loopt om ergens tegen te stoten zodat je weer helemaal opnieuw kan beginnen. Bespaar jezelf de moeite (en de frustratie) en doe die nagels nét voor je vertrekt. Met de 60 seconde-nagellakken hoef je trouwens niet bang te zijn dat je nagels nog nat en kwetsbaar zijn, want de lak is al droog nog voor je ‘kerstboomverlichting’ kan zeggen.

2. Mascara

More is more

De kans is groot dat er na een dagje werken al een laagje mascara op je wimpers prijkt, maar more is more als het op onze wimpers aankomt. Kies voor een mascara die volume geeft zonder te klonteren. Met dunne borsteltjes maak je zelden schoonheidsfoutjes en kan je perfect de onderste wimperrand aanzetten voor extra drama. Kies voor een waterproof variant als je het droog wil houden. Aanbrengen doe je het best terwijl je een spiegeltje ter hoogte van je kin houdt en naar beneden kijkt zonder je hoofd te buigen. Op die manier blijven je oogleden volledig mascaravrij.

3. Lipliner

Eindeloos veel mogelijkheden

Een klein potloodje in je toilettas, een grote sprong qua mogelijkheden. Met lipliner kan je namelijk alle kanten uit: gebruik het op zichzelf voor een matte lipsticklook, of breng er vervolgens nog lipstick overheen aan zodat die langer blijft zitten en probleemloos de feestmaaltijd (of enkele glazen champagne) overleeft. Voor wie graag experimenteert: je kan eveneens combineren met een lipstick in een totaal andere tint voor een dégradé-effect. Zet de liprand aan met potlood, de lippen met lipstick en vervaag de lijn tussen beide met je vinger of een kwastje voor een zachte overgang.

4. Lipgloss

Keep it simple

Toegegeven, rode lippen zijn feestelijk. Alleen minder leuk als ze na een hapje en een drankje ook op je tanden en kin belanden. Door de focus op je ogen te leggen en de lippen verzorgd maar neutraal te houden, kom je nooit voor verrassingen te staan. Breng eventueel een paar stipjes aan op je wangen en oogleden, en werk uit met de vingertoppen. Deze techniek heet ‘draping’, en was dit jaar razend populair op de catwalk. Door dezelfde kleur overal terug te laten komen, breng je harmonie in het gelaat, wat voor een jeugdige uitstraling zorgt.

5. Oogpotlood

De little black dress onder de make-up

Wist je dat je met één zwart oogpotlood makkelijk drie looks kan maken? We zetten ze even op een rijtje:

1. De wing: Begin door eerst enkele stipjes net boven de wimperrand te zetten. Vervolgens trek je de huid van het ooglid strak, en verbind je de puntjes tot net buiten de buitenste ooghoek. Maak de lijn zo dik als je zelf wil.

2. De Kate Moss: Het topmodel stond bekend voor haar grungy zwarte oogpotlood. Lekker rommelig, alsof je er een nachtje in geslapen hebt. Trek een lijntje boven de wimperrand, en veeg zachtjes uit met je vingertop of een kwastje. Klaar!

3. De smokey: Wie dacht dat je voor smokey eyes een waslijst aan producten nodig hebt: néé. Teken in de buitenste ooghoek een V, en vervaag met een kwastje. Herhaal tot je de gewenste intensiteit bereikt hebt. Daarnaast kan je de waterlijn inkleuren met oogpotlood.

PS Vind je dat je ogen kleiner lijken met oogpotlood? Probeer dan eens om het niet boven de volledige wimperrand aan te brengen, maar pas halverwege het oog te starten.