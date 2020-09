Maisons du Monde opent nieuwe flagshipstore in Antwerpen Liesbeth De Corte

07 september 2020

12u23 0 Style De drukste winkelstraat van Antwerpen krijgt er een nieuwe hotspot bij. De bekende interieurwinkel Maisons du Monde wil namelijk een flagshipstore openen op de Meir.

Decoliefhebbers kunnen hun hart ophalen: Maisons du Monde gaat eindelijk een filiaal openen in Antwerpen. De Franse keten had al een aantal vestigingen in ons land, maar kiest nu dus voor een giga flagshipstore in ’t Stad. Volgens magazine Flair zou de nieuwe winkel een plaatsje krijgen op de winkelstraat Meir, vlak naast het pand waar C&A is gevestigd.

Veel details zijn er nog niet bekend. Naar verluidt opent de flagshipstore volgende maand de deuren en kan je er dus vanaf oktober terecht voor tafels, kussens, lampen en andere spullen om je interieur mee op te vrolijken.

Maisons du Monde werd in 1996 opgericht door Fransman Xavier Marie. Ondertussen heeft de keten al meer dan 250 winkels in Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en België. Ook de webshop is razend populair bij interieurshoppers.

Dit zijn alvast onze favorieten uit de herfst- en wintercollectie:

Tafellamp, 39,99 euro, online te koop: Nu de zon steeds vroeger ondergaat, zitten we opnieuw meer binnen. Een gezellige lamp zet meteen de juiste sfeer. Extra pluspunt: je kan hem ook gebruiken als bureaulamp tijdens het vele thuiswerken.

Wanddecoratie, 59,99 euro, online te koop: Wil je zo lang mogelijk genieten van de zomer? Haal groen in huis. Valsspelen mag: kies voor nepbladeren, dan kan je de decoratie zo lang als je wil aan de muur laten hangen.

Boekenkast, 349 euro, online te koop: Retro is hip, ook in ons interieur. De komende maanden maakt vooral rotan een comeback. Door het te combineren met een moderne Scandinavische stijl raak je het vlechtwerk nooit beu.

Vaas, 14,99 euro, online te koop: In de zomer zie je overal veldboeketten. In de herfst en winter doen vooral droogboeketten het goed. Het wordt extra mooi als je de ruiker in een natuurlijke, crèmekleurige vaas zet.

Kussen, 13,99 euro, online te koop: Van vazen tot posters, art prints en kussens: items met een minimalistisch gezichtje op zijn immens populair. En dit kussen ziet er gewoon ook lekker knus uit.

