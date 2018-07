Mag je niet gemist hebben deze week: zo zien de eerste meubels van H&M Home eruit & Essentiel Antwerp ontwerpt T-shirts voor de Antwerp Pride Timon Van Mechelen

06 juli 2018

15u44 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Torfs werkt samen met illustratrice Eva Mouton

De bekende Belgische illustratrice Eva Mouton heeft voor het eveneens Belgische Torfs een kinderschoenencollectie ontworpen. De lijn bestaat onder meer uit regenlaarsjes en pantoffels met de tekeningen van Mouton op.

Prijzen variëren tussen € 26,95 en € 45,95. De collectie is beschikbaar vanaf augustus.

2. Zo zien de eerste meubelen en lampen van H&M Home eruit

We schreven hier al dat H&M Home, de interieurafdeling van de Zweedse modeketen, nu ook meubels en lampen gaat verkopen. Die zullen opgedeeld worden in 2 richtingen: een minimalistisch met nette lijnen en kubistische vormen met strakke rekken en kasten, stalen frames met zwarte coating en opvallende cilindrische lampen. De tweede is wat meer glamoureus en tegelijk rustiek met zachte vormen en natuurlijke materialen met stuks zoals poefs uit zacht materiaal in het licht beige of zwart en krukken met organische lijnen in het natuurlijk of zwartgeverfd hout.

Deze collectie zal online beschikbaar zijn vanaf eind juli en in de winkels vanaf dit najaar. De prijzen variëren tussen € 19.99 en € 249.

3. Essentiel Antwerp komt met twee T-shirts voor de Antwerp Pride

Het Belgische kledingmerk Essentiel Antwerp brengt dit jaar voor het eerst twee verschillende pride T-shirts uit die exclusief verkocht zullen worden op de elfde editie van Antwerp Pride in augustus. Het team van Essentiel Antwerp ontwierp dit jaar ook de T-shirts die de vrijwilligers zullen dragen op het festival.

Er is een T-shirt met het opschrift 'Let's get one thing straight, I am not' in drie verschillende kleuren (wit, grijs en zwart) en een T-shirt met het opschrift "Tapette" (beschikbaar in wit en lichtblauw). De opbrengst van deze collectie gaat integraal naar Antwerp Pride. Die vindt plaats tussen 8 en 12 augustus.

4. De tweede editie van Brussels Cocktail Week kom eraan

Na de succesvolle editie van vorig jaar, wordt Brussel weer een week lang de Europese hoofdstad van mixologie. Meer dan 30 bars en restaurants uit de hoofdstad nemen deel aan het evenement waar ontdekking en smaak centraal staan. De beste bartenders van België en Europa zullen er cocktails maken die je aan een voordelige prijs kunt bestellen. 5 Brusselse restaurants zullen voor de gelegenheid ook een speciaal menu voorstellen waarop ze cocktails met gastronomie combineren.

Van 23 tot 29 september 2018. Meer info: Brussels Cocktail Week op Facebook.

5. Monki introduceert exclusieve online collectie voor kinderen

Deze zomer introduceert de Zweedse modeketen Monki een limited edition collectie die speciaal werd ontworpen voor fashionista’s en hun oogappels. De collectie is gemaakt van 100% zacht biologisch katoen en bevat twee opschriften, gedrukt op twee bijpassende T-shirts voor jong en oud: ‘Peace please’ en ‘Love is the colour of the rainbow’.

De exclusieve online collectie is vanaf midden juli beschikbaar op monki.com.