Mag je niet gemist hebben deze week: Vogue ontwerpt sneaker met Nike & je kan naakt naar het Fotomuseum Liesbeth De Corte

13 juli 2018

15u49 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Shop de zomercollectie van Kylie Jenner

Amper 20 jaar is ze, en volgens Forbes is Kylie Jenner goed op weg om de jongste selfmade miljardair ooit te worden. Dat heeft ze niet alleen te danken aan haar lucratieve reclamedeals en zwoele Instagramfoto's, maar ook aan Kylie Cosmetics. De halfzus van Kim Kardashian runt een imperium waar menig make-upfanaat jaloers op is. Benieuwd naar alle fuzz? Dan kan je vanaf vandaag alle items van haar nieuwe zomercollectie kopen.

Te koop via de webshop van Kylie Cosmetics.

2. Chanel opent pop-upshop in Knokke

Geboren en getogen in België, maar voel jij je een Parisienne in hart en nieren? Dan kan jij deze zomer je hart ophalen aan onze kust, want Chanel opent een pop-upwinkel in Knokke. Je zal er onder meer make-up, parfum en brillen kunnen kopen.

Zeedijk 749, Knokke-Heist, open van maandag 30 juli 2018 tot en met zondag 19 augustus 2018.

3. Vogue werkt samen met Nike

Anna Wintour en sneakers, het is een combinatie die we ons niet meteen kunnen voorstellen. En toch. De Amerikaanse Vogue heeft samen met Nike's Air Jordan twee sneakers ontworpen: een rode en een lichtbeige. Op de zool staat de tekst 'AWOK', wat staat voor 'Anna Wintour Okay'. In september brengen het sportmerk en de hoofdredactrice nog een derde paar schoenen op de markt.

Details over het prijskaartje zijn nog niet bekend, maar op de website van Nike lezen we dat je de sneakers vanaf 21 juli onder meer kunt kopen bij Nordstrom.

4. Swatch gaat de kunstzinnige tour op

Swatch gaat de komende jaren samenwerken met allerlei prestigieuze kunstmusea. Designers van de Zwitserse horlogemaker zullen in de archieven van de musea kunnen duiken, waarna de horloges te koop zullen zijn voor het grote publiek. Het Rijksmuseum in Amsterdam bijt de spits af. De eerste samenwerking heeft alvast drie horloges opgeleverd: de Dutch Skies, de Lady Buzz en Pink & Versa.

Prijzen vanaf € 50, te koop in het Rijksmuseum, de Swatch Store in Brussel en op de webshop.

5. Het Fotomuseum in Antwerpen organiseert naaktrondleidingen

Van het ene museum naar het andere: ook het FOMU in Antwerpen pakt deze zomer uit met een opmerkelijke stunt. Wie wil, kan na de openingsuren naakt een bezoek brengen aan het Fotomuseum. Aanleiding is de expo 'Uncovered' van de Nederlandse kunstenaar Paul Kooiker, die gaat over kijken, voyeurisme en afstand.

Van 18 juli en 22 augustus 2018, een rondleiding boeken doe je online.