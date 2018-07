Mag je niet gemist hebben deze week: Toos Franken opent eigen winkel in Antwerpen & automerk MINI lanceert modecollectie

20 juli 2018

19u17 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Toos Franken opent eerste winkel in Antwerpen

Na haar thuisstad Balen is nu de modehoofdstad van België aan de beurt voor Toos Franken. Begin september zwaait de Belgische modeontwerpster in Antwerpen haar deuren open van haar tweede eigen winkel. Place to be is de Nationalestraat, recht tegenover het Antwerpse Modemuseum en de Modeacademie waar Franken zelf ook studeerde. In de boetiek zal de volledige collectie van de ontwerpster, die bekend staat om haar vrouwelijk maar minimalistische designs, te koop zijn.

Nationalestraat 25, 2000 Antwerpen. Meer info: toosfranken.com.

2. Personaliseer je ijsje met Neuhaus in Knokke

Vanaf vandaag kan je de hele zomer lang terecht in OCEAN DRIVE Knokke, waar chocolademerk Neuhaus een pop-upijsboetiek uitbaat. Er is keuze uit drie handgemaakte ijsjes in de smaken vanille, chocolade of frambozensorbet die je zelf kan afwerken met chocolade en toppings naar keuze. Elk ijsje bevat ook een koekje van traditionele nougatine. De smaken zijn geïnspireerd op de meest iconische pralines van Neuhaus. Naast de pop-upboetiek van Neuhaus, vind je in OCEAN DRIVE Knokke ook een 'Boutique Café' dat zomercocktails en hapjes aanbiedt, te midden van vintage elementen, trendy merken en tentoonstellingen.

De prijs voor een ijsje is 5 euro. Kustlaan 353, 8300 Knokke-Heist. Meer info: neuhauschocolates.com.

3. Automerk MINI lanceert vierde modecollectie

Het Britse automerk MINI heeft een paar weken geleden hun vierde modecollectie geïntroduceerd tijdens de modebeurs Pitti Uomo: 'MINI FASHION FIELD NOTES'. De 16 kledingstukken zijn van de hand van vier opkomende designers uit Engeland, China, Amerika en Duitsland – waarbij reizen en culturen samenbrengen het uitgangspunt was. De Capsule Collectie kwam tot stand in samenwerking met The Woolmark Company. Er werd gewerkt met de fijnste merino wol.

De collecties zijn vanaf herfst ’18 beschikbaar over de hele wereld. Meer info: mini.com/fashion.

4. Cowboy opent elektrische fietsen pop-up

Elektrische fietsen worden alsmaar populairder in ons land, en daar speelt de Belgische start-up Cowboy nu handig op in. In april lanceerde het merk een technisch innovatieve fiets met bijbehorende mobiele app die er ook nog eens mooi en strak uitziet. Na een succesvolle start opent Cowboy daarom nu een pop-upsaloon in Antwerpen. Je zult er niet alleen fietsen kunnen kopen, maar ook naar events gaan.

Van 19 juli tot en met 15 december. Kloosterstraat 70, 2000 Antwerpen. Meer info: cowboy.bike.

5. Antwrp komt met capsulecollectie in samenwerking met IJsboerke

Daar is de zomer, daar zijn nog meer ijsjes. Het Belgische mannenlabel Antwrp heeft in samenwerking met IJsboerke een capsulecollectie gecreëerd. IJsboerke richtte decennia geleden de eerste Belgische professionele wielerploeg op. Antwrp inspireerde zich op de truitjes en verzamelstickers uit de seventies en creëerde een T-shirt-lijn, bedrukt met het logo van IJsboerke en de fotosticker van wielerlegende Ludo Peeters.

De Capsulecollectie in samenwerking met IJsboerke is vanaf nu te verkrijgen in de winkels. Prijzen beginnen vanaf € 39,95 tot € 69,95. Meer info: antwrp.be.

6. Clio Goldbrenner opent een 2e flagshipstore in Gent

Na Antwerpen opent de Belgische handtassenontwerpster Clio Goldbrenner nu een tweede flagship in Gent. De tassen, accessoires en schoenen zijn te koop in een eclectisch en kleurrijk pand dat werd ingericht door architect Lionel Jadot.

Brabantdam 17, 9000 Gent. Meer info: cliogoldbrenner.com.

7. Heropening voor zomerbar Strantwerpen

Een paar seizoenen lang was de locatie enkel beschikbaar voor verhuur, maar nu is één van de bekendste zomerbars in Antwerpen weer open voor het grote publiek. Strantwerpen is terug op Linkeroever, "aan den overkant van 't water" zoals ze in 't Stad zeggen. Je kan er eten, gaande van gezonde salades tot burgers en garnaalkroketten, en uiteraard drinken. De mooie zonsondergang krijg je er gratis bij.

Jachthavenweg 1, 2050 Antwerpen. Meer info: strantwerpen.be.