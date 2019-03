Mag je niet gemist hebben deze week: shop lingerie en kousen aan spotprijzen & Weekday breidt uit naar Leuven Timon Van Mechelen

29 maart 2019

29 maart 2019

1. Wolford organiseert eerste stockverkoop in België

Noteer 5 en 6 april in je agenda want dan kan je leggings, bodies en lingerie van Wolford aan spotprijzen op de kop tikken op de Wolford stock sale in Antwerpen. Het is de eerste keer dat het Oostenrijkse merk een stockverkoop organiseert in ons land. Er worden stuks verkocht in alle maten uit vorige collecties tegen kortingen van -80%.

Meer info: Facebook Wolford Stock Sale.

2. Vier handen, één menu in Zaventem

Waarom alleen als het ook samen kan, is één van de nieuwste trends in de culinaire wereld. Genaamd: een vier handen menu. En nee, daar wordt geen buitenaards wezen met vier handen voor aangenomen, het zijn gewoon twee koks die samenwerken in de keuken. Bij het gloednieuwe Taycan Tasting dat zich in de showroom van Bulthaup Woluwe bevindt, staan Isabelle Arpin en Nicolas Decloedt dan ook samen achter het fornuis. Ze bereiden er eenvoudige gerechten waarbij verse seizoensproducten en biologische streekproducten centraal staan. Om de drie weken verandert het menu er compleet.

Van 1 april tot en met 30 juni 2019. Meer info: taycan-tasting.com.

3. Uniqlo stelt tweede samenwerking met Alexander Wang voor

In 2008 sloegen Alexander Wang en Uniqlo voor het eerst de handen in elkaar. Vorig jaar herhaalden ze dat trucje nog eens voor een onderbroekenlijn en wegens groot succes zetten ze hun samenwerking voort. Wederom bestaat de nieuwe collectie uit allerlei basics zoals T-shirts, leggings, beha’s en onderbroeken voor mannen en vrouwen. Al ligt de focus deze keer op de AIRism stof, die zo comfortabel zou zitten dat het aanvoelt als een tweede huid. Het kleurenpalet is ditmaal een stuk meer ingetogen met voornamelijk zwarte, witte, grijze en huidskleurige tinten.

De collectie is vanaf 11 april te koop in alle winkels van Uniqlo en online. Meer info: uniqlo.com.

4. Weekday opent op 12 april in Leuven

Na winkels in Antwerpen en Brussel opent de Zweedse modeketen Weekday volgende maand ook een filiaal in Leuven. Het merk maakt deel uit van de H&M-groep en werd in 2002 gelanceerd. “Leuven is een universiteitsstad die bruist van de energie en creativiteit. Met haar ontspannen en jeugdige sfeer is het volgens ons een ideale plek voor ons merk,” vertelt David Thörewik, algemeen directeur bij Weekday.

De winkel opent op 12 april de deuren. De eerste 100 klanten krijgen 40% korting op hun aankoop en alle volgende klanten 20% de rest van de dag. Meer info: Facebook Weekday.

5. Patta en C.P. Company werken voor het eerst samen

Het Nederlands merk Patta en het Italiaanse label C.P. Company – de ene een pionier in streetwear en de andere in sportkledij – hebben samen een capsulecollectie gemaakt voor heren die geïnspireerd is op Amsterdam. Ze kruisten elkaars pad in 2018, waarna het team van Patta het archief indook van C.P. Company in Bologna. Het resultaat is een collectie waarbij stijl en functionaliteit door elkaar lopen en dat merk je tot in de kleinste details: van de water- en winddichte stoffen tot het laagje gaas achter de ritsen. Ook werd de fishtail parka bijvoorbeeld afgewerkt met jacket-schouderbanden, zodat je de kledingstukken over je schouder kunt dragen.

De collectie C.P. Company x Patta is vanaf 30 maart verkrijgbaar in de winkel, en online op cpcompany.com en patta.nl.