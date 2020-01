Mag je niet gemist hebben deze week: Reebok lanceert eerste HIIT-sneaker en ‘Koffie zonder klagen’ start Redactie NINA

17 januari 2020

17u12 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Arket lanceert een duurzame sportcollectie

Januari is in volle gang. Dat betekent dat veel goede voornemens al gesneuveld zijn. Heb jij nog een extra zetje nodig om te blijven sporten? Dat treft, want Arket pakt uit met een duurzame sportcollectie. Die bestaat uit een sportbeha, maar ook uit regenjassen, shorts, T-shirts, fleecetruien, en yoga-leggings voor mannen en vrouwen. De meeste items zijn bovendien gemaakt van gerecycleerd materiaal. Zo zijn de regenjassen gemaakt van hergebruikt polyester en de fleecetruien van 80 tot 90% gerecycleerde fleece.

Volgens Head of Design Anna Teurnell ziet de lijn er niet alleen leuk uit, maar is er ook rekening gehouden met de functionaliteit. Zo creëren de compressieleggings en de beha spiertrillingen om de sportieve prestaties te kunnen verbeteren.

De collectie is verkrijgbaar via de webshop en bij geselecteerde winkels, waaronder die in Brussel. Prijzen variëren van € 29 tot € 99.

Doe jij mee aan ‘Koffie zonder klagen’?

De voorbije twee jaar werd ‘30 dagen zonder klagen’ georganiseerd. Nu krijgt die actie opvolging met ‘Koffie zonder klagen’. Deze kersverse campagne start op Blue Monday - volgens sommigen de meest depressieve dag van het jaar - en loopt tot en met de Week van het Werkgeluk in september 2020. Het doel is mensen aanmoedigen om wat positiever in het leven te staan. Hoe? Door wat minder te klagen aan de koffiemachine. “Positiviteit kan je leren: door bij iets dat we dagelijks doen, bewust te zijn van onze ‘mindset’. We kunnen immers bij het drinken van onze dagelijkse koffie iets positiefs te vertellen”, stellen de initiatiefnemers. “Nodig je buren uit, roep je collega’s bijeen, om samen een positieve koffie te drinken. Positiviteit heeft niets te maken met blind zijn voor het negatieve in je omgeving. Het betekent wel dat je er bewust voor kiest om op een positieve manier in het leven staan.”

Meer info vind je op de website Kies Positief.

Neongroen Prada-paradijs geopend in Galeries Lafayette Haussmann

Galeries Lafayette Haussmann staat bekend als een van de meest luxueuze warenhuizen ter wereld, waar ze de crème de la crème verkopen. Dat imago bevestigen ze nog eens met een samenwerking met Prada. Het Italiaanse modehuis heeft er immers een indrukwekkende pop-upwinkel geopend. Die is maar liefst 77 vierkante meter groot en staat vol met felgroene metalen stellages en neonlichten. Om maar te zeggen: je kan er je ogen de volle kost geven. Wie wil, kan er ook snuisteren tussen kledingstukken uit de lente-zomercollectie 2020.

De pop-upwinkel heeft deze week de deuren geopend en is nog te bezoeken tot 10 februari. Meer info vind je op de website van Galeries Lafayette Haussmann.

Sloggi brengt one-size-fits-all-lijn op de markt

Het concept ‘one size fits all’ en lingerie zijn een beetje als water en olie. Onverenigbaar. Want verschillende vormen en rondingen vragen toch ook om verschillende maten? Toch is het gekende onderbroekenmerk Sloggi erin geslaagd om een one-size-fits-all-collectie - genaamd GO Allround - te maken. Het label heeft gebruik gemaakt van een extreem flexibele strechstof die zich volledig aanpast, of je nu maatje XS of L hebt. De dameslijn is verkrijgbaar in een bralette, hipster, maxi en mini in de kleuren Black, White, Peanut Butter, Kaluha en Indian Summer. Mannen kunnen kiezen uit White, Havanna en Graphite in een sports brief, hipster en short.

De collectie is vanaf 3 februari te koop in de verkooppunten en via de website. Prijzen voor vrouwen variëren van € 12,95 tot € 29,95. Mannen moeten € 27,95 tot € 32,95 betalen voor een 2-pack.

Reebok maakt z’n eerste HIIT-sneaker

High intensity interval training (HIIT) is al een tijdje superpopulair, en Reebok wil een graantje meepikken van die hype. Ze hebben immers een nieuwe sneaker ontworpen die speciaal bedoeld is om HIIT mee te beoefenen. Met andere woorden: ideaal voor squats, lunges en andere vermoeiende oefeningen. Zo is de zool gemaakt van 2 bijzondere rubbers, wordt het midden van de voet beter ondersteund voor meer stabiliteit tijdens intensieve oefeningen en werd er tijdens het design gebruik gemaakt van speciaal schuim voor maximaal comfort. Zowel mannen als vrouwen hebben de keuze tussen 4 designs.

De sneaker kost € 99,95 en is online verkrijgbaar.