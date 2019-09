Mag je niet gemist hebben deze week: ontwerp je eigen Adidas T-shirt op het grootste designfestival van ons land & Samsøe Samsøe strijkt neer in Brussel Timon Van Mechelen

13 september 2019

17u23 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Brusselse confiserie- en chocoladeshop Elisabeth landt in Antwerpen

Met 6 winkels is Elisabeth in Brussel al langer een vaste waarde, nu heeft de confiserie- en chocoladeshop ook een eerste filiaal in Antwerpen geopend. Je vindt er allerlei zoetigheden zoals truffels, pralines, orangettes en nougat die artisanaal gemaakt zijn met kwalitatieve ingrediënten door 5 bevriende chocolatiers en -patissiers. Allemaal hebben ze hun eigen specialiteit zoals Frederic Blondeel, begin dit jaar nog verkozen tot Chocolatier van het jaar, die duurzame chocoladetabeletten maakt voor Elisabeth.

Korte Gasthuisstraat 35, 2000 Antwerpen. Ook online beschikbaar.

2. Veja maakt sneaker van gerecycleerd maïsafval

Al sinds 2005 profileert sneakerfabrikant Veja zich als duurzaam en dat heeft succes. De witte sneakers met de letter ‘V’ als logo domineren het straatbeeld, toch nog steeds uniek voor een merk dat (veelal) inzet op organische, fairtrade materialen en gerecycleerde petflessen. Deze week lanceerde het Franse label een eerste schoen waarvoor katoenen canvas gecombineerd werd met een bio-polyurethaan dat voor de helft is gemaakt van maïsrestanten uit de voedingsindustrie. Een stijlvolle, maar simpele sneaker die goed is voor onze planeet. Of hoe fairtrade ook cool kan zijn.

€ 125. De V-10 Vegan C.W.L is vanaf midden oktober verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten. Meer info: veja-store.com.

3. Samsøe Samsøe strijkt neer in Brussel

Dik anderhalfjaar na de opening van de eerste winkel in Antwerpen, heeft het populaire Deense merk Samsøe Samsøe nu ook een flagshipstore in Brussel. De minimalistische kleren van het merk ademen die typische Scandinavische stijl uit én het is nog eens redelijk betaalbaar ook. Voor een jeans van Samsøe Samsøe betaal je zo’n 100 euro, winterjassen zijn iets duurder en kosten rond de 300 euro, een T-shirt met leuke print heb je dan alweer voor 50 euro. Voor wie het zich trouwens afvraagt, je spreekt de naam als volgt uit: ‘Semsu Semsu’.

Antoine Dansaertstraat 49, 1000 Brussel. Meer info: samsoe.com.

4. Creëer zelf je Adidas T-shirt op designfestival ‘Us by Night’

Voor het vierde jaar op rij zakt nationaal en internationaal creatief talent weer af naar Antwerpen voor het Belgisch design & creativity festival Us by Night. Heel wat grote namen zoals Nicolai Niermann, de regisseur van de videoclip APESH*T van Beyoncé en Jay-Z, en TYRSA, grafisch ontwerper van de Childish Gambino videoclips, houden er lezingen en je kunt er ook verschillende workshops volgen zoals die van sportgigant Adidas. Samen met enkele creatives van het merk kun je op het festival namelijk je eigen unieke T-shirt creëren!

Us by Night, 26, 27 en 28 september 2019. Meer info en tickets: usbynight.be.

5. Dua Lipa ontwerpt een kledinglijn voor Pepe Jeans

Dua Lipa kan zich nu ook modeontwerpster noemen. De zangeres heeft namelijk voor Pepe Jeans haar allereerste kledinglijn ontworpen die zoals verwacht geïnspireerd is op haar eigen kledingstijl. Zowel op als naast het podium. Zo zitten er bijvoorbeeld wat meer subtielere zwarte en denim items in de collectie, maar ook glitterjurkjes en -topjes. Met haar eigen vaak jonge fans in het achterhoofd, wilde de zangeres de collectie bovendien betaalbaar houden. Prijzen starten vanaf € 30.

De collectie is onder andere te koop in de Dua Lipa x Pepe Jeans Pop Up store, Kammenstraat 46, 2000 Antwerpen. Meer info: pepejeans.com.