Mag je niet gemist hebben deze week: Marie Jo lanceert eerste zwemcollectie & wereldberoemde dragqueens uit 'RuPaul's Drag Race' komen naar België Timon Van Mechelen

19 januari 2018

18u14 24 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Gent is een gloednieuwe high-end mannenwinkel rijker

We schreven deze week nog dat mannen steeds meer met mode bezig zijn en dat ze er niet verlegen om zitten ook eens een wat duurder stuk te kopen. Betere timing voor de opening van een nieuwe luxeboetiek specifiek voor heren is er dan ook niet. In hartje Gent kun je sinds vorige week terecht bij .NU, waar je een mix vindt van high-end Belgische en internationale merken zoals Maison Margiela, Marni, Haider Ackermann, Helmut Lang, Comme Des Garçons en Alexander Wang. Naast kleding, kun je er ook accessoires en verzorgingsproducten zoals parfums shoppen.

Henegouwenstraat 71, 9000 Gent. Meer info: www.nu-store.be.

2. De bestseller Minimalisme, bekend van de Netflix-docu, is nu te koop

Beste vrienden Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus waren jong, hadden een goedbetaalde baan bij een Amerikaans telecombedrijf en leefden een ‘rijk’ leven. Tot ze merkten dat ze niet gelukkig waren. Door minimalisme konden ze hun baan opzeggen, de meeste van hun bezittingen wegdoen en zich richten op wat echt belangrijk is. In de razend populaire Netflix-documentaire vertellen ze hun verhaal en leggen ze uit hoe ook jij een betekenisvol leven kunt leiden. In het gelijknamige boek Minimalisme gaan ze daar nog uitgebreider op in.

Minimalisme, € 15, o.a. hier te koop.

3. Wereldberoemde dragqueens uit 'RuPaul's Drag Race' komen naar België

De dragqueens uit RuPaul’s Drag Race, de met vier Emmy’s bekroonde reality serie, gaan deze zomer op wereldtournee en doen daarbij onder andere ook Antwerpen aan. Dat gebeurt in samenwerking met de internationale LHBT-zender OUTtv. Hoewel het optreden pas plaatsvindt op 7 juni, kun je nu al tickets kopen. En dat is ook aangeraden, want hun vorige Europese tour was in geen tijd uitverkocht. Onder andere Michelle Visage, Katya, Kim Chi, Latrice Royale, Shangela, Sharon Needles, Violet Chachki en Valentina zullen optreden

Meer info: www.stadsschouwburg-antwerpen.be.

4. Uniqlo werkt samen met Marimekko

Een interieurmerk dat samenwerkt met een modeketen? Geen probleem als het van Uniqlo en Marimekko afhangt. Het bekende Finse designmerk en de Japanse kledingketen lanceren eind maart een collectie die bol staat van de kleurrijke prints. Sneakers met polkadots, een T-shirt met kunstige bloemen op en een rok met grote cirkels in alle kleuren van de regenboog: de stuks schreeuwen gewoon zomer en plezier.

Vanaf 29 maart te koop in de winkels van Uniqlo en op uniqlo.com.

5. Marie Jo lanceert eerste zwemcollectie

Het bekende Belgische lingeriemerk Marie Jo duikt nu al de zomer in met een tijdloze eerste zwemcollectie. Ze lieten zich inspireren door iconische persoonlijkheden zoals Grace Kelly, Romy Schneider en Cathérine Deneuve. De bikini’s en badpakken stralen eenvoud uit, al zorgen de luxueuze materialen en details ervoor dat ze er toch uitsteken. De collectie telt verschillende snitten, zodat vrouwen van alle vormen en maten een stuk naar hun goesting kunnen vinden. Nog voor de collectie in de winkels ligt, werd ze al bekroond met de MarediModa Creative Excellence Award. Een internationale prijs die elk jaar aan een merk of groep wordt uitgekend, die uitblinkt in creativiteit, innovatie en kwaliteit.

Meer info: mariejo.com.

6. Weekday en Champion slaan de handen nog eens in elkaar

Voor de derde keer op rij werken de Zweedse modeketen Weekday en sportmerk Champion samen. Deze keer telt de collectie 11 nieuwe producten voor de lente, inclusief 2 items van shearling (ook wel schaapjesstof), een coltrui en vest, een joggingbroek en hoodies. De items in het felle kobaltblauw springen er het meest uit, en combineren mooi met de andere stuks in neutrale kleuren.

De collectie is vanaf 25 januari te koop in de winkels van Weekday en online.