Mag je niet gemist hebben deze week: maak een politiek statement met een kerst-T-shirt van Weekday & bloggers leren je duurzaam inpakken Timon Van Mechelen

14u56 0 Weekday Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. HEMA test internationale winkelformule in ons land

HEMA

Sinds dit voorjaar heeft HEMA tal van kleine winkels in ons land een frisse make-over gegeven, maar bij de grote flagshipstores in Brussel en Antwerpen is de transformatie nog een pak groter. Die werden niet alleen ingericht volgens de zogenaamde internationale winkelformule waarbij er verschillende werelden worden gecreëerd (zo staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar in de dames-wereld), vooral de foodafdelingen en restaurants zien er anders uit. Die hebben namelijk een compleet nieuw uiterlijk en aparte counters waar salades, huisgemaakte frietjes, verse pasta’s, pizza’s, gezonde broodjes en soepen voor je neus worden bereid. De focus ligt dan ook op vers en gezond. Als het concept aanslaat, wordt het ook in andere winkels uitgerold.

Meir 65, 2000 Antwerpen & Muntplein 14, 1000 Brussel. Meer info: hema.be.

2. Duurzame jeanscollectie Levi's exclusief te koop in Antwerpen

rv

Levi’s en surfmerk Outerknown hebben samen een duurzame jeanscollectie op de markt gebracht en die kun je kopen bij Haven in Antwerpen. Het is de enige winkel in Europa waar je de lijn kunt kopen, best wel een primeur dus. Bij het surfmerk hebben ze altijd gezegd dat ze nooit denim zouden produceren, omdat jeans zo’n milieuvervuilende stof is en dat niet past binnen hun eigen waarden en normen. Maar Levi’s wist hen toch te overtuigen met hun Wellthread Collectie uit 2015, waarbij door een speciale productietechniek zeventig procent minder water kon worden gebruikt dan normaal.

Je kunt de volledige collectie online en in de winkel van Haven shoppen. Meer info: havensurf.com.

3. Gent is een gezellig gastenverblijf rijker

Evenbeeld

Trouwe lezers kennen Charlotte Everaert (23) misschien nog wel van haar interview in onze Girlbossreeks. Samen met haar mama richtte ze keramieklabel Atelier Turquoise op, maar ondertussen besloot ze verder de decotour op te gaan en zo ontstond het idee van ‘The Guesthouse’. In het Gentse gastenverblijf hebben gasten keuze tussen twee kamers: een eclectische suite met privé-badkamer en een groter appartement voor 5 personen. Breng hier een nachtje door en het lijkt wel alsof je in een huisje op Ibiza bent terecht gekomen.

Vanaf € 80 euro voor de tweepersoonskamer, € 225 voor de vijfpersoonskamer. Parklaan 8, 9000 Gent. Meer info: atelier-turquoise.be/the-guesthouse.

4. Belgisch mannenlabel Six Edges opent winterpop-up in Oostende

Six Edges

En of je in Oostende tegenwoordig goed kunt shoppen. Bij conceptstore Ferm vind je bijvoorbeeld tal van leuke Scandinavische merken, Pied de Poule is een waar designerparadijs en sinds kort komen ook stijlvolle heren aan hun trekken in de winterpop-up van Six Edges. De oprichtster van het label Ulrike De Maseneire (die we ook interviewden in onze Girlbossreeks) palmt twee weken lang een kleine kunstgalerij in, ideaal voor wie nog op zoek is naar een kerstcadeau voor zijn of haar man, vriend, broer of zoon.

Tot en met 24 december, Madridstraat 6, 8400 Oostende. Meer info: sixedges.com.

5. Nog meer pop-upplezier, maar dan in Antwerpen

Method

Pop-upwinkels zijn duidelijk nog niet passé, want ook in Antwerpen opent een nieuwe tijdelijke winkel. Alleen niet van een soort merk dat je direct zou verwachten; duurzaam schoonmaakmerk Method palmt namelijk twee weken lang de Huidevetterstraat in. Onder andere Jessica De Block (van het smartphonehoesjesmerk Antwerp Avenue) en blogger/creativo Elfi De Bruyn geven er inpakworkshops met duurzame materialen en er zullen ook tal van winacties plaatsvinden.

Tot en met 24 december, Huidevetterstraat 36, 2000 Antwerpen. Inschrijven voor de workshop kan hier.

6. Maak eens een politiek statement met een kerst-T-shirt

Weekday

Sinds 2011 brengt Weekday onder de naam ‘Zeitgeist’ elke week een T-shirt en/of totebag uit met daarop een statement gedrukt met een link naar de actualiteit. Wat begon als een klein project is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Sommige T-shirts vullen zelfs kunstgalerijen. Naar aanleiding van de feestdagen lanceert de Zweedse modeketen nu 3 T-shirts met telkens een grappige maar eigenlijk doodserieuze tekst op. Eén T-shirt leest bijvoorbeeld: ‘All we want for Christmas is social, political and economic equality for all genders regardless of race, ethnicity, socioeconomic class, religion, ability and sexual orientation.’

De T-shirts zijn vanaf vandaag online en in de winkels van Weekday te koop.