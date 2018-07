Mag je niet gemist hebben deze week: luxewinkel SN3 opent pop-up om opkomende Belgische merken te promoten & Antwerpen krijgt eigen 'chocoladepaleis' Timon Van Mechelen

27 juli 2018

17u21 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Kledingmerk Sandwich verhuist van Antwerpse Nationalestraat naar Lombardenvest

Wie al eens gaat winkelen in Antwerpen weet dat de Lombardenvest of de 'Wilde Zee' in de volksmond, booming is. De ene boetiek na de andere opent er de deuren en merken verdringen zich er om een locatie te vinden. Ook het Nederlandse kledingmerk Sandwich dat voordien in de Nationalestraat zat, was geïnteresseerd en heeft nu een winkelpand gevonden. Qua inrichting combineerden ze moderne met originele bestaande elementen van het pand, waardoor de nieuwe locatie een creatieve maar tegelijk gezellige uitstraling heeft.

Lomaberdenvest 66, 2000 Antwerpen. Meer info: sandwichfashion.nl.

2. Nespresso lanceert de Nespresso Boutique in Leuven

In de Diestestraat in Leuven is de eerste Nespresso Boutique in ons land opengegaan. Een nieuw concept van het koffiemerk waarin alles draait rond beleving, tastings en workshops. Je wordt persoonlijk geholpen door een medewerker die je wensen achterhaalt, waarna hij of zij ervoor zorgt dat je met een koffie naar buiten gaat die perfect bij jou past. Extra voordeel: omdat je individueel voortgeholpen wordt, zijn er geen gewone kassa's meer en moet je dus ook niet meer aanschuiven. Deze zomer kun je in verschillende andere steden zoals Brugge, Antwerpen en Gent ook al kennis maken met het concept in pop-upboetieks.

Meer info: nespresso.com.

3. SN3 opent pop-upwinkel om kleine Belgische merken in de kijker te zetten

SN3, de bekende luxemodeboetiek uit Antwerpen, zet deze zomer zeven Belgische merken in de kijker in een pop-up Summerstore. Daarvoor gingen ze een samenwerking aan met het collectief Entre Nous. Onder meer Eline Van Ree, Façon Jacmin, Mieke Dierckx en Ophelia Lingerie tonen hun collecties er nog tot midden september. Op deze manier wil SN3 aantonen dat Belgische mode perfect past tussen hun items van Chanel, Dior en co.

Frankrijklei 48, 2000 Antwerpen.

4. Eerste boetiek van The Belgian Chocolate House in Antwerpen

Het leeft in Antwerpen, dat is wel zeker. Naast de nieuwe winkel van Sandwich en de pop-up in SN3, zijn er deze week ook de deuren van The Belgian Chocolate House opengezwaaid. Een heus 'chocoladepaleis' waar je lekkernijen van grote namen als Pierre Marcolini, Neuhaus en Corné Port-Royal koopt. Daarnaast kun je er ook terplekke koffie drinken en ijsjes, taart, pralines en macarons eten.

Leysstraat 7, 2000 Antwerpen. Meer info: tbch.be.

5. Belgische blogger Julie Vanlommel ontwerpt een collectie voor OBJECT

Haar blog Bible of Fashion en populariteit op Instagram zijn het Deense kledingmerk OBJECT niet ontgaan, want de Belgische Julie Vanlommel mocht voor hen een capsulecollectie ontwerpen. Die bevat een geel-wit gestreept jurkje, een bloemenjurk en een T-shirt en short in dezelfde zomerse print.

De collectie is online te koop.