Mag je niet gemist hebben deze week: Lady Gaga gespot in betaalbare Belgische zonnebril & Levi’s brengt een ‘Hello Kitty’-collectie uit Timon Van Mechelen

02 augustus 2019

17u07 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. H&M brengt samen met Toca Life een kindercollectie uit

Toca Life is niet een of andere baanbrekende ontwerper maar wél een populaire kinderapplicatieserie, voor zij die ook niet helemaal mee zijn. De Zweedse modeketen H&M brengt de kleurrijke figuren uit de serie samen met mode in de vorm van interactieve prints en texturen op de kleren. Denk daarbij aan omkeerbare pailletten, foliedrukken en 3D-toepassingen. De collectie bevat onder andere jersey tops, sweatshirts, jurken en trainingspakken waarvan het katoen 100% duurzaam geproduceerd is.

Toca Life x H&M zal vanaf 8 augustus wereldwijd beschikbaar zijn in alle winkels die een kindercollectie hebben alsook online op hm.com.

2. In Gent vindt de 7de editie van het Yogalife Festival plaats

Al sinds 2013 komen yogi’s van over heel Europa tijdens het tweede weekend van augustus samen om met elkaar aan yoga te doen en te mediteren. Tijdens het festival zullen onder meer Sanjeev, die ook Julia Roberts gecoacht heeft, en zijn broer Manoj aanwezig zijn om lessen te geven. In de weekend- en dagtickets zijn ook alle (vegetarische) maaltijden inbegrepen, net als water, thee en koffie.

Tickets zijn verkrijgbaar via yogalifefestival.be.

3. Lady Gaga gespot in betaalbare Belgische zonnebril

Voor de lancering van haar make-uplijn ‘Haus Laboratories’ droeg popster Lady Gaga een zonnebril van Belgische makelij. Namelijk de ‘Jessie Black Tortoise’-bril uit de lente- en zomercollectie voor 2019 van het Antwerpse merk Komono.

De bril kost € 99 en is te koop in de winkels van Komono en online.

4. King George Café opent pop-upzomerbar

King George Café, twee jaar geleden nog verkozen als een van de zeven mooiste cafés ter wereld, wordt drie jaar deze maand en opent daarom een zomerbar op een oude industriële locatie. Namelijk op het terrein waar vroeger het metaalbedrijf De Meyer gevestigd was. Er werd onder andere een strand aangelegd, er staan palmbomen en je kunt er terecht voor BBQ, verse sapjes en apéro.

Nieuwe Molenstraat 136, Sint-Niklaas. Meer info: zomerbar.net.

5. Levi’s brengt een ‘Hello Kitty’-collectie uit

Ontworpen met een streetwear-esthetiek in gedachten, heeft jeansmerk Levi’s een ‘Hello Kitty’-collectie uitgebracht die ons vooral heel erg doet denken aan hoe hippe dames gekleed gaan in Tokio. De collectie bevat een reeks T-shirts, tops, hoodies en denim, waarop het razend populaire Japanse figuurtje te zien is. Denk aan een baggy overall met een all-over Hello Kitty-print of een leuk heuptasje.

De collectie is zowel online als in een aantal winkels te koop.