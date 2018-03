Mag je niet gemist hebben deze week: IKEA werkt samen met Nederlandse ontwerper & Adidas lanceert eerste sneaker alleen voor vrouwen Timon Van Mechelen

17u44 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Dineren onder de sterren in het midden van een meer

Het drijvende restaurant van Dinner On The Lake is van juni tot eind augustus terug, deze keer in Waasmunster. Het concept? Heerlijk culinair eten op een vlot omgeven door water en natuur. Om helemaal tot rust te komen. Topchefs met referenties van o.a. Het Hof van Cleve en Boury voorzien de verfijnde gerechten met een knipoog naar de Aziatische keuken. Het menu wordt elke maand aangepast. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid tot overnachting. Niet zomaar in een hotelbed, wel in een cocoon hoog in de lucht aan een boom. ’s Ochtends wordt er een ontbijt voorzien door het keukenpersoneel.

Van 1 juni tot 31 augustus. Voor lunch inclusief dranken betaal je 75 euro per persoon, voor avondeten 110 euro. Overnachten kost 195 voor 2 personen met ontbijt bij. Meer info: dinneronalake.be.

2. IKEA werkt samen met Piet Hein Eek

De eerste samenwerking tussen IKEA en de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek was blijkbaar zo succesvol, dat de twee partijen nog eens de koppen bij elkaar gestoken hebben. Het resultaat daarvan is de INDUSTRIELL-collectie, een hulde aan de imperfectie. Er werd gewerkt met natuurlijke materialen als hout, glas, keramiek en textiel, zodat het geheel iets menselijk en warms uitstraalt. Van de keramieken vazen werden bijvoorbeeld 12 verschillende mallen met hand ontworpen, zodat niet elke vaas er exact hetzelfde uitziet en “perfect” is. De collectie bestaat uit stoelen, tafels, zetels, lampenkappen, keukenhanddoeken, borden, glazen, vazen en een wandkast.

De INDUSTRIELL-collectie is vanaf 7 april in de winkels van IKEA en online te koop.

3. Louis Vuitton popt-up

In afwachting van het einde van renovatiewerken aan hun flagship store in Brussel, opent Louis Vuitton tijdelijk een pop-upwinkel op de Waterloolaan. Uniek is dat je er voor het eerst in de Belgische hoofdstad de volledige mannencollectie kunt shoppen. Verder kun je er ook meubelstukken ontdekken uit de Louis Vuitton Objets Nomades collectie, net als werken van Belgische kunstenaars en vintage meubelstukken samengesteld door Belgische antiquairs.

Waterloolaan 30, Brussel.

4. Adidas lanceert eerste sneaker enkel voor vrouwen

Van oudsher zijn sneakers een mannending, maar daar komt hoe langer hoe meer verandering in. Nike opende onlangs nog (web)winkels met sneakers voor vrouwen en nu lanceert Adidas een sneaker die enkel en alleen beschikbaar is voor dames. Extra leuk nieuws: niemand minder dan Kendall Jenner is het gezicht van de Arkyn-sneaker. De sportschoen is beschikbaar in het blauw, wit en beige.

Vanaf 5 april te koop in de winkels van Adidas en online. Meer info: adidas.be/arkyn.

5. 208 slaaptips & eetadressen dichtbij huis

Wie in de paasvakantie nog graag last minute een weekendje weg wil, doet er goed aan zich ‘Little Escapes net over de grens’ aan te schaffen. Maartje Diepstraten van de populaire reis- en lifestyleblog Barts Boekje stelt in haar nieuwe boek namelijk 208 adressen voor: van nieuwe en onontdekte plekjes tot gouwe ouwe. Ze omschrijft zichzelf als “een curator van het goede leven”, waarmee meteen genoeg gezegd is, toch? Extra leuk: alle adresjes zijn bereikbaar binnen vier uur. Je hoeft er dus niet ver voor te reizen.

Little Escapes net over de grens, bij Lannoo, € 20, o.a. te koop via Standaard Boekhandel.

6. Vans en Rains slaan de handen in elkaar

We zijn bijna van de maartse buiten af, maar de aprilse grillen moeten nog beginnen. En dus is deze samenwerking tussen het Amerikaanse Vans en het Deense Rains zeer welgekomen. De sneakers zijn namelijk waterdicht en dankzij een speciale technologie ook nog eens vederlicht. Het industriële landschap van Kopenhagen diende als inspiratiebron, en dat zie je terug in het kleurenpalet en de materiaalkeuze. Zo werd gekozen voor aardetinten als kaki, zwart en wit en werd de collectie afgewerkt met subtiele reflecterende details.

Prijzen variëren van 90 euro tot 110 euro. De collectie wordt exclusief verkocht via vans.be.