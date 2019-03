Mag je niet gemist hebben deze week: Esprit lanceert trouwcollectie & Eva Mouton gaat in zee met Veritas Liesbeth De Corte

22 maart 2019

17u12 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Sla je slag op de sample sale van Samsøe & Samsøe

Volgende vrijdag opent het Deense merk Samsøe & Samsøe voor één dag de deuren van haar showroom voor een sample sale. Dan kan je de minimalistische designs van het label aan fikse kortingen scoren. Er worden zowel kleding en accessoires voor vrouwen en mannen verkocht. En geloof ons, eerdere shopervaring op de sample sale leert ons dat je er écht koopjes kunt doen.

Op vrijdag 29 maart van 10u tot 21u. Huikstraat 10, 2000 Antwerpen.

2. Oud douanegebouw wordt omgetoverd tot visrestaurant

Antwerpen is alweer een hotspot rijker: Fiskeskur. Nikolaj Kovdal - medeoprichter van bekende concepten zoals Fiskebar, Østerbar en Bar Noord - heeft samen met Sen Kulanthaivelu een oud douanegebouw getransformeerd tot een visrestaurant. Leuk weetje: de naam Fiskeskur is Deens voor vissershutje. Op de menu staat uiteraard vis, maar dewelke is niet zeker. De keuken laat zich immers inspireren door de dagvangst en lokale oogst van biologische vis- en groenteboeren. “Het moet vooral niet te veel spelregels hebben. Net zoals de locatie houden we alles graag ruw en rock & roll”, legt Kovdal uit. “Er zal plaats zijn voor 200 mensen, dus het idee is dat je niet kunt reserveren, maar prima op een zaterdagmiddag kunt aanschuiven voor een kleine hap of een uitgebreid avondmaal.”

Fiskeskur is vanaf vandaag 7 dagen per week open zijn 12u tot 23u. Kattendijkdok-Oostkaai 20b, 2030 Antwerpen.

3. Eva Mouton gaat in zee met Veritas

En we blijven nog eventjes in het thema van de zee: Eva Mouton en Veritas lanceren samen een kindercollectie. De illustrator kreeg carte blanche voor de nieuwe lijn en koos voor de Noordzee als centraal thema. Denk aan zandkastelen, meeuwen, ijsjes, visjes en kreeften. In totaal telt de collectie 84 items, voor jongens en meisjes tussen 4 en 10 jaar, waaronder zwembroekjes en -pakjes aan, maar ook nachtkledij, opstrijkpatches, strandlakens, rugzakjes en regenjasjes.

Vanaf 28 maart is de collectie exclusief te verkrijgen in de Veritas winkels in België en Luxemburg. De prijzen variëren tussen € 1,75 en € 34,99.

4. Esprit lanceert trouwjurken voor bruiden on a budget

Ga jij er nog steeds van uit dat trouwjurken peperduur zijn? Mispoes. Dat bewijst Esprit. Het merk pakt uit met een nieuwe trouwcollectie. Van een klassiek kleed of een witte kanten jurk voor de bruid, tot pastelkleurige outfits en donkerblauwe jumpsuits voor de bruidsmeisjes: er is voor iedereen wat wils. Én er is zelfs aan de bruidegom gedacht!

De trouwcollectie is in winkels van Esprit en online verkrijgbaar. Prijzen starten vanaf € 59,99.

5. Petit Bateau laat je langer genieten van je kledij

Fair fashion wordt steeds belangrijker. Dat heeft Petit Bateau goed begrepen. Het is niet alleen belangrijk dat je duurzame kledij koopt, maar ook dat je er zo lang mogelijk van geniet. Daarom lanceert het Franse merk een nieuwe reeks video-tutorials genaamd ‘Hello Bobo-kleding’ met tips om de levensduur van de favoriete kledij van je kroost te verlengen. Een gescheurde sok maken, een kapotte rits vervangen of een gescheurde broek herstellen? Je leert het allemaal.

Meer info vind je op het YouTube-kanaal van Petit Bateau.