Mag je niet gemist hebben deze week: een nieuw Belgisch lampenconcept opent in Antwerpen & zo ziet de nieuwste Air Max voor vrouwen eruit

11 januari 2019

1. 25 internationale chefs koken samen voor het goede doel

Een sterrenmaaltijd eten en tegelijkertijd het goede doel steunen: het kan tijdens ‘Feeding Hungry Minds’. Een diner waarbij 3 Brusselse sterrenchefs (Pascal Devalkeneer van Le Chalet de la Forêt, Christophe Hardiquest van Bon-Bon en Karen Torosyan van Bozar Restaurant) en 22 internationale chefs een Zuid-Afrikaans getint 10-gangenmenu bereiden ten voordele van de vereniging Isabelo. Dat goed doel werd 10 jaar geleden opgestart door de beroemde Zuid-Afrikaanse chef Margot Janse. Elke schooldag deelt zij daarvoor voedsel uit aan 1.500 minderbedeelde kinderen zodat die naar school kunnen blijven gaan. Met een lege maag leren gaat immers niet. Het motto van haar vereniging luidt “Feeding Hungry Minds”, wat letterlijk betekent ‘hongerige zielen voeden’.

Feeding Hungry Minds vindt plaats op zaterdag 16 februari in Brussel. Tickets kosten € 320 voor het 10-gangen menu met drank inbegrepen. Tickets zijn hier te koop.

2. Belgisch verlichtingslabel Faren opent winkel Antwerpen

Verlichtingslabel Faren werd nog maar net opgestart en ze schieten al flink uit hun startblokken. Eerst was er een webshop, nu volgt ook een winkel en showroom in hartje Antwerpen. Het concept? Oprichters Dominique Sanjay Schellekens en Melanie Caitlin Veen zoeken overal ter wereld industriële verlichting in oude schepen en verlaten industriële panden. Die laten ze oppoetsen en repareren in België, waarna ze ze verkopen. Naast vintage stuks kun je aan de hand van 20 verschillende lampenbollen en 28 snoeren in alle kleuren ook zelf een lamp samenstellen.

Meer info: faren.be.

3. Love Stories lanceert exclusieve capsulecollectie met Net-A-Porter voor valentijn

Na een eerdere samenwerking met H&M, werkt het jonge Nederlandse lingeriemerk Love Stories nu samen met luxewebshop Net-A-Porter. Speciaal voor valentijn hebben de twee een capsulecollectie gecreëerd, bestaande uit een lingerieset en een playsuit in een zachtroze tint met roestaccenten. “Underwear becomes outerwear” is het motto van Love Stories, want een mooie beha kan je gerust laten zien onder een doorschijnende top, vindt oprichtster Marloes Hoedeman. En dat is ook met deze kleine collectie het geval.

De collectie is nu te koop via Net-A-Porter.

4. Tim Van Laere Gallery neemt na 20 jaar afscheid van pand in de Verlatstraat

Na 20 jaar verhuist de bekende Tim Van Laere Gallery van hun pand in de Verlatstraat in Antwerpen naar het Nieuw Zuid in een nieuw, vrijstaand gebouw van meer dan 1.000 m2. Maar voor de deuren van het gebouw definitief sluiten, organiseert Van Laere er nog een laatste afscheidstentoonstelling, getiteld The Last Waltz (For Leon). Alle kunstenaars die de voorbije twintig jaar de ruimte mee hebben bepaald en gevormd, krijgen een plek in deze tentoonstelling. Denk aan grote namen als Rinus Van de Velde, Kati Heck, Adrian Ghenie, Jonathan Meese en Franz West dus, maar ook nieuwe talenten als Tomasz Kowalski, Ben Sledsens, Ryan Mosley of Anke Weyer komen aan bod in de expo.

The Last Waltz (For Leon), 24 januari - 2 maart 2019, Verlatstraat 23, 2000 Antwerpen.

5. Ook Arket springt op de kar van yogamode

We schreven vorige week nog dat yogakleding zo populair is, deze week raakte ook het nieuws bekend dat Nike met een eerste yogacollectie uitpakt en nu volgt ook de Zweedse modeketen Arket. Alle stukken zijn naadloos en gemaakt met een speciale brijtechniek waardoor de items volgens de keten aanvoelen als een tweede huid. De ‘Seamless™’-collectie bestaat uit beha’s, topjes en leggings in neutrale kleuren zoals zwart, grijs, bruin, taupe en lichtblauw. Alle stukken zijn bovendien gemaakt van gerecycleerd nylon.

De collectie ligt in het begin van de lente in de winkelrekken. Meer info: arket.com.

6. Zo ziet de nieuwste Air Max voor vrouwen eruit

Waar de sneakerwereld vroeger gedomineerd werd door mannen, is dat ondertussen al even niet meer het geval. Er zijn minstens evenveel vrouwen als mannen die van sneakers houden en dat is ook de grote sportmerken niet ontgaan. Zo lanceert Nike nu bijvoorbeeld de Nike Air Max Dia, ontwerpen door en voor vrouwen. De buitenkant van die schoen bestaat uit een doorschijnende stof, zodat je een persoonlijke toets kunt geven door middel van de kleur van je sok. Op de hiel staan vier stippen die verwijzen naar de vier vrouwen die de schoen ontworpen hebben. De ‘Air Max bubbel’ in de hiel zit bovendien op een elegante hoogte zodat de schoen er niet te volumineus uitziet.

De nieuwe Air Max Dia is vanaf nu enkel voor vrouwen beschikbaar in twee verschillende kleuren via nike.com, de SNEAKRS-app en bij een select aantal retailers. Op 25 januari volgt een bredere release met meer beschikbare kleuren.