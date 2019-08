Mag je niet gemist hebben deze week: cultmerk Glossier opent eerste pop-upwinkel in Europa & geniet van een gratis glaasje champagne op de trein Timon Van Mechelen

09 augustus 2019

16u38 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Belgische ontwerpster Toos Franken biedt ook andere merken een plek aan in haar winkel

Onder de noemer ‘Het Consulaat van Binnenlandse Zaken’ biedt de Belgische ontwerpster Toos Franken zowel opkomende als gevestigde merken een plek aan in haar winkel in de Antwerpse Nationalestraat. Lingerielabel Ophelia beet de spits af, nu is het de beurt aan juwelenlabel Barelli Manon. Ze wil daarmee jonge ondernemers elkaar laten versterken als een soort soft-versie van een collectief.

Nationalestraat 25, 2000 Antwerpen.

2. Eurostar lanceert ‘Press for Champagne’ knop

Naar aanleiding van hun 25ste verjaardag die binnen 100 dagen plaatsvindt, lanceert Eurostar de ‘Press for Champagne’ knop. Zoals de naam al zegt, gaat het letterlijk over een knop die je kunt indrukken in de app van hogesnelheidstreindienst waarmee je een glas champagne (of twee) kunt bestellen. Helemaal leuk is dat je daar niet eens voor moet betalen, al werkt het wel alleen voor de eerste 25 reizigers die op de knop drukken per trein. Snel zijn is dus de boodschap. De nieuwe functie is beschikbaar op vrijdagavond in treinen van Londen naar Parijs, Brussel, Rotterdam en Amsterdam voor de rest van de maand.

De app van Eurostar is gratis te downloaden in de App Store en in de Google Play Store.

3. Glossier opent eerste pop-upwinkel in Europa

Helaas opent de winkel van Glossier te laat om op de tocht nog te kunnen genieten van een gratis glaasje champagne, maar beautyfans maakt dat wellicht weinig uit. Het merk werd in 2014 opgericht en groeide al snel uit tot één van de meest gegeerde beautylabels ter wereld. Mede dankzij de Instagramwaardige roze verpakkingen en de focus op naturelle make-up. Waar voorlopig enkel winkels in thuisbaken de Verenigde Staten openden, gaat dit najaar een eerste pop-upwinkel open op (voorlopig toch nog) Europees grondgebied. Namelijk in Londen.

Een exacte datum of locatie is nog niet bekend.

4. Supergoods opent een winkel in Antwerpen

Na Mechelen en Gent opent Supergoods een eerste winkel in Antwerpen. De leuze van de winkelketen is ‘Good stuff for good people’ wat verwijst naar het duurzame karakter van de kleding, accessoires, beautyproducten en cadeautjes die je er kunt kopen. Onder andere Kings of Indigo, Armed Angels, Mud Jeans en Veja worden er verkocht naast nog heel wat andere merken.

Kloosterstraat 38, 2000 Antwerpen. Meer info: supergoods.be.

5. Jonge chef start tweede zaak in Gent

Karel de Clercq zit niet graag stil. Na zijn opleiding aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde besloot hij zijn eigen zaak Karreaux te starten. Na drie jaar kreeg hij echter zin in een nieuwe uitdaging. Hij runde al een pop-upconcept Komparto tijdens de Gentse Feesten en nu heeft hij daar een vast restaurant van gemaakt in Gent. Het concept is simpel: in de open keuken worden er een twintigtal gerechten bereid die je met je tafelgenoten kan delen. Zowel voor een snelle lunch of om langer te dineren in de avond.

Nederkouter 50, 9000 Gent. Meer info: Facebook Komparto.