Mag je niet gemist hebben deze week: cultbeautymerk Aesop opent winkel in Antwerpen & bestel een zwarte hamburger of bagel op Black Friday Timon Van Mechelen

23 november 2018

18u05 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Vans pakt uit met een eerste ‘ugly sneaker’

Als het van het Californische skatelabel Vans afhangt, gaat de hele ‘ugly sneaker’-trend nog lang niet liggen, want zij lanceren nu hun eigen variant: de Varix WC. Hoewel de schoen qua uiterlijk niet verder kan afwijken van hun iconische sneakers, is het nieuwe model geïnspireerd op de schoenen die skaters droegen in de vroege jaren 2000. Zo past het toch binnen hun vaste collectie, al is het voor het merk wel één van de eerste keren dat ze zo ‘buiten de lijntjes’ kleuren.

De Varix WC is verkrijgbaar in 3 kleuren: multicolour, zwart en wit. Het model is nu verkrijgbaar bij geselecteerde Vans-verkooppunten en online voor € 120.

2. KANAL-Centre Pompidou (Brussel) opent pop-upconceptstore

Mooi op tijd voor de feestdagen is in KANAL-Centre Pompidou, het museum in de voormalige Citroën garage in Brussel, een pop-upconceptstore opengegaan die volledig gewijd is aan Belgisch design. Bij Kanal Store vind je dan ook geen klassieke museumsouvenirs zoals bedrukte glazen of vingerhoedjes, maar een twintigtal ontwerpers die door een jury geselecteerd werden om hun originele creaties voor te stellen. De ideale manier om de ‘jonge’ creatieven van ons land te steunen en lokaal te kopen. Nog leuk is dat de winkel bijna volledig ontworpen is met gerecycleerde of herbruikbare materialen.

Meer info: kanal.brussels.

3. Eet eens een zwarte hamburger of bagel vanavond

Speciaal voor Black Friday zet Deliveroo vandaag een aantal zwarte gerechten op het menu. Zowel in Brussel als Luik zal je terecht kunnen voor een zwarte bagel of een hamburger met zwart brood. Omdat Black Friday gepaard gaat met fikse kortingen, ontspringt Deliveroo de dans niet. Op vrijdag 23 november zal je namelijk met een kortingscode goedkoper jouw favoriete, al dan niet ‘zwarte’, gerechten kunnen bestellen via de app en website.

Meer info: deliveroo.be.

4. Aesop opent eerste Belgische winkel in Antwerpen

We kondigden het eerder al aan en nu is het ook zover: Aesop heeft een eerste winkel in de Benelux geopend en dat in Antwerpen. Het Australische huidverzorgingsmerk vergaarde de voorbije jaren een cultstatus, vooral dankzij hun mooie amberkleurige flesjes en potten. Leuk om te weten is dat Aesop-oprichter Dennis Paphitis tegen ketenvorming is in retail en dus ziet geen enkele winkel van het merk er hetzelfde uit. Ook het eeuwenoude, smalle Antwerpse pand kreeg een uniek interieur op maat aangemeten, met een opvallende knipoog naar René Magritte en Victor Horta. De winkel telt maar liefst 5 verdiepingen.

Kammenstraat 19, 2000 Antwerpen. Meer info: aesop.com.

5. Creëer nu je eigen kaarsen met Spaas

In Wijnegem Shop Eat Enjoy, het voormalige Wijnegem Shopping Center, heeft kaarsenproducent Spaas een tijdelijke ‘Momentenwinkel’ geopend. Er worden verschillende belevingsmomenten waarbij kaarsen een belangrijke rol spelen uitgelicht, zoals me-time en de feestdagen, maar je kunt er ook je eigen kaarsen creëren en bijvoorbeeld een pakket samenstellen voor de perfecte feesttafel.

Meer info: spaas.eu.

6. I Love Mr Mittens lanceert holiday shop voor de feestdagen

Nog meer pop-upnieuws voor de feestdagen, want ook het Belgische knitwearlabel I Love Mr Mittens opent een tijdelijke winkel in Antwerpen. Je vindt er alle truien en accessoires van het merk dat in 2007 werd opgericht door de Belgische Stéphanie Caulier. Tijdens een bezoek aan een breicafé in New York werd haar passie voor breien weer aangewakkerd en pikte ze de draad terug op. Haar ontwerpen hadden succes en zo ontstond haar eigen label. Miranda Kerr en Leandra Medine zijn maar 2 van haar vele bekende fans.

Kloosterstraat 60, 2000 Antwerpen. Meer info: ilovemrmittens.com.