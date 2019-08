Mag je niet gemist hebben deze week: campagne maakt komaf met sportclichés & Weekday opent eerste winkel in Gent Timon Van Mechelen

23 augustus 2019

16u56 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Levi’s introduceert eerste collectie handtassen

Normaal gezien geloven we in het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’, maar soms kan een helemaal andere weg inslaan ook iets interessants opleveren. Waar het Amerikaanse merk Levi’s al jaar en dag bekend staat om hun jeansbroeken, introduceren ze nu een eerste collectie handtassen. Vervaardigd uit Franse lederen huiden en plantaardig gelooid leer uit Italië, zijn de tassen bedoeld om minstens even lang mee te gaan als de broeken van het merk. De collectie bestaat uit verschillende modellen zoals de L Belt Bag, de L Saddle Bag in twee verschillende kleuren, de L Mini Saddle Bag, L Cross Body en de L Totebag - beschikbaar in bruin, zwart of colorblock.

De L-Bag collectie is verkrijgbaar vanaf 12 september in geselecteerde Levi’s-winkels, met richtprijzen vanaf € 145 per tas.

2. Cognac in een kunstzinnig jasje

Naar goede gewoonte brengt cognacmerk Hennessy elk jaar een exclusieve fles uit in samenwerking met een bekende kunstenaar. Dit jaar strikten ze de Spaans-Argentijnse Felipe Pantone, die bekend staat om zijn verwijzingen naar de jaren ‘80 en ‘90 en dan vooral oude televisieschermen en testbeelden uit die tijd. Onlangs had hij trouwens nog een expo lopen in het Brusselse Mima Museum en waren zijn werken te zien op het Motif festival in Hasselt. De cognacfles in kwestie is gebaseerd op één van zijn meest iconische werken: de W-3 Dimensional Three Stars.

De Hennessy Very Special Limited Edition fles van Felipe Pantone kost € 35 en is vanaf september verkrijgbaar in beperkte oplage bij de betere wijnhandelaars in België.

3. Deens merk pakt uit met een designsofa voor honden

Omdat een mooie hondenmand nog moet worden uitgevonden, pakt het Deense interieurmerk Sofacompany als alternatief uit met een zetel op maat van je favoriete viervoeter. De Flora Dog Edition is volledig gestoffeerd en het zitkussen heeft een afneembare hoes waardoor je deze makkelijk kan wassen. De zetel is beschikbaar in hip oudroze en donkergrijs. Op zaterdag 5 oktober (Internationale Dierendag) tussen 11u en 17u organiseert het merk een professionele fotoshoot voor jouw hond in de Antwerpse showroom.

Vanaf eind augustus/begin september beschikbaar op de webshop voor € 179. Showroom Sofacompany Antwerpen, Mechelsesteenweg 6, 2000 Antwerpen.

4. Weekday opent eerste winkel in Gent

De Zweedse modeketen Weekday is in volle expansie: het merk heeft al 3 winkels in ons land (2 in Antwerpen en 1 in Brussel) en daar komt er nu nog een in Gent bij en later staat ook nog Leuven op de planning. De keten werd in 2002 gelanceerd in Stockholm en maakt deel uit van de H&M-groep waartoe onder andere ook & Other Stories, COS en Monki behoren. Het merk focust zich veelal op denim en haalt inspiratie uit de jeugdcultuur en streetstyle. De prijzen zijn ongeveer vergelijkbaar met die van H&M zelf.

Vanaf vrijdag 30 augustus om 12u. De eerste 50 klanten krijgen 40% korting op de volledige collectie, de hele dag geldt een korting van 20%. Sint-Pietersnieuwstraat 58/60, 9000 Gent.

5. Campagne wil komaf maken met sportclichés

Voetbal voor jongens en ballet voor meisjes? Als het over sport gaat - en over nog wel meer zaken overigens - zijn er nog veel clichés die dringend de wereld uit geholpen moeten worden. Decathlon geeft alvast het goede voorbeeld en lanceert een danscollectie voor jongens en een voetbalcollectie voor meisjes. Want “als Marie perfect in positie kan staan, kan Tom dat toch ook?”, aldus Tom Bresmal, dans sport leader bij Decathlon België.