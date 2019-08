Mag je niet gemist hebben deze week: Callebaut opent academie voor chocoladeliefhebbers en Billie Eilish lanceert collectie met Bershka Liesbeth De Corte

30 augustus 2019

17u35 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Nieuw brillenmerk is van Belgische bodem

Het Belgische brillenlabel binôche bestaat al ruim twintig jaar. Best een poosje, en dat dachten de makers ook. Stilaan begon het bij hen te kriebelen voor een nieuwe uitdaging. Het resultaat is een gloednieuw merk: SEALED. De eerste collectie van SEALED bestaat uit vijf modellen, die gemaakt zijn van roestvrij staal en acetaat en in zes verschillende kleuren beschikbaar zijn. Alle brillen zijn ontworpen in Antwerpen en vervolgens handgemaakt in een kleinschalig atelier in Frankrijk.

De monturen van SEALED by binôche zijn te verkrijgen bij de zelfstandige opticien. Prijzen beginnen vanaf € 447.

2. Callebaut opent Chocolate Academy center voor chocoladeliefhebbers

Voor chocolade mogen ze ons altijd wakker maken. Deel jij die mening? Dan zal je blij zijn om te horen dat Callebaut een nieuwe Chocolate Academy opent in Antwerpen. Het leuke: niet alleen professionele chefs kunnen hier terecht, maar ook gewone chocoladeliefhebbers zoals jij en ik. Je kan er een opleiding volgen en basis- tot zeer geavanceerde technieken aanleren van andere foodies.

Chocolate Academy Antwerp heeft deze week de deuren geopend in de gebouwen van Chocolate Nation. Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen.

3. Jack & Jones opent de deuren van eerste ‘Jeans Studio’

Ze spant te hard aan de billen, ze is te breed aan de taille of soms zit de skinny niet strak genoeg. Om maar te zeggen: de zoektocht naar een goede jeansbroek is geen sinecure. Daarom opent Jack & Jones een nieuw winkelconcept waar denim centraal staat. De winkel in Gent is de eerste van het nieuwe concept op Belgische bodem, en de tweede wereldwijd. Je kan er niet alleen broeken scoren, maar ook accessoires als een hangover recovery kit, een tattoo care kit, Gentse gin van The Ghentist of Ramon, het alcoholvrije broertje van het Gentse Roman bier. Vind je al dat shoppen vermoeiend? Dan kan je ook koffie drinken van de Gentse branderij L’OR.

Jeans Studio, Walpoortstraat 3, Gent.

4. Billie Eilish en Bershka brengen samen een collectie uit

Zo’n twee weken geleden zorgde Billie Eilish voor een massahysterie op Pukkelpop. Amper zeventien is ze, maar de Amerikaanse zangeres wordt nu al omschreven als ‘the next big thing’. En daar speelt ze ook slim op in. Onder meer met een samenwerking met Bershka. Hou jij (of je tienerdochter) van de stoere, edgy stijl van Billie Eilish? Dan kan je zeker je slag slaan. De collectie bestaat uit baggy broeken, sweaters, shorts en T-shirts, allemaal voorzien van een grote, knallende opdruk.

De collectie van Billie Eilish x Bershka is verkrijgbaar in een aantal geselecteerde winkels en online. Prijzen starten vanaf € 12,99.

5. Reisjournalist debuteert met expo voor het goede doel

Marie Monsieur, reisjournaliste en fotografe, debuteert zaterdag 31 augustus met een expositie bij DE BORGHT & Stassart11 in Mechelen. Haar werk neemt je mee op een ontroerende reis naar Madagaskar. In de hoofdstad Antananarivo liep ze in een ziekenhuis een week mee naast artsen van de ngo Dokters van de Wereld terwijl deze gratis mensen met hazenlippen, brandwonden en tumoren opereerden. Operaties die de locals zelf nooit zouden kunnen betalen, maar die wel gelijkstaan aan een volledig nieuw leven, aan eindelijk geaccepteerd worden door hun medemens en aan opnieuw geïntegreerd worden in de samenleving. Dat resulteerde in een reeks van 17 iconische ‘shots’. De opbrengst van haar debuutexpo – genaamd ‘Misaotra’ – gaat integraal naar Dokters van de Wereld. De werken van Marie hangen verspreid doorheen de winkel en in het restaurant, en worden in verschillende formaten verkocht.

De expo loopt van zaterdag 31 augustus tot en met zaterdag 26 oktober 2019 bij DE BORGHT & Stassart11 in de Goswin De Stassartstraat 11, in Mechelen. Je kan de expo op alle dagen bezoeken van 9 tot 18 uur, behalve op zondag. Meer info vind je op de site.