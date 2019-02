Mag je niet gemist hebben deze week: bedenker populaire Triple S-sneaker start eigen schoenenlijn & Deliveroo lanceert cateringservice voor trouwfeesten Timon Van Mechelen

15 februari 2019

17u57 0 Style Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Frites Atelier komt naar Brussel

Na Antwerpen en Gent kunnen Brusselaars vanaf 2 maart ook proeven van de frietjes van sterrenchef Sergio Herman. Dan opent Frites Atelier namelijk een eerste vestiging in onze hoofdstad. Het is meteen ook de grootste zaak in ons land en voor die gelegenheid breidt de bekende chef het assortiment uit met enkele nieuwe ‘plats du jour’. Zoals bijvoorbeeld een steak tartare met versgemalen vlees van de ambachtelijke Dierendonck-slagerij, een gegrilde bavette op de barbecue met een fijne witloofsalade, of een vers stukje vis zoals zeeduivel van de plancha, geserveerd met een mousselinesaus en verse garnalen.

Vanaf 2 maart, Sint-Katelijnestraat 32, 1000 Brussel. Meer info: fritesatelier.com.

2. Modemerk Collectors Club opent pop-upshop in Gent

Collectors Club, het nieuwste project van Nele en Veerle Van Doorslaer, lanceert zijn eerste pop-upshop. De zussen lieten niet toevallig hun keuze vallen op Gent. In een ode aan hun hometown keren ze terug naar de Gentse Brabantdam, waar ze 12 jaar geleden A Suivre oprichtten. 6 boetieks over heel Vlaanderen later groeide het idee om hun vakkennis om te zetten in een eigen modemerk. Collectors Club maakt naar eigen zeggen kwalitatieve, tijdloze essentials, geïnspireerd door krachtige vrouwen.

Brabantdam 21, 9000 Gent. Meer info: collectorsclub.cc.

3. Deliveroo lanceert cateringservice voor trouwfeesten

Zelf bestellen we Deliveroo vooral ‘s avonds, als we écht geen zin meer hebben om onze luie zetel nog uit te komen. Maar de maaltijdbezorger voorziet onder de noemer ‘Deliveroo for Business’ ook al een tijdje de catering van business gerelateerde evenementen en daar hebben ze sinds deze week ook trouwfeesten aan toegevoegd. Dat gaat als volgt te werk: stuur een e-mail naar wedding@deliveroo.be met al je specifieke trouwvragen en wensen. Een weddingplanner zal daarna alle verschillende mogelijkheden bespreken - er is keuze uit tal van soorten van keukens - zodat jij je in ieder geval over het eten en de tafeldecoratie geen zorgen meer moet maken.

Meer info: deliveroo.be.

4. Bedenker populaire Triple S-sneaker start eigen schoenenlijn

De Triple S-sneaker van het Spaanse modehuis Balenciaga was de afgelopen paar seizoenen het meest begeerde designeritem. Ondanks dat ze weinig flatterend zijn én een prijskaartje van € 695 hebben. David Tourniaire-Beauciel, de man die de schoen samen met de creatieve directeur van Balenciaga Demna Gvasalia ontwierp, brengt nu een eigen sneakerlijn op de markt. De schoenen van ‘Shoes 53054' hebben allemaal een kenmerkende dikke ‘bubbelzool’ en zien er al even futuristisch uit als de Triple S-sneaker. Tourniaire-Beauciel blijft overigens ook samenwerken met Balenciaga.

De prijs van de sneakers is omgerekend zo’n € 355, een stukje goedkoper dan die van Balenciaga dus. Meer info: shoes53045.com.

5. In de vernieuwde Hugo Boss-winkel in Antwerpen kun je nu ook pakken op maat laten maken

Niets belangrijker dan de juiste pasvorm bij een kostuum voor mannen. Als je geluk hebt en over de genen van een model beschikt, kan je makkelijk een pak kopen in de winkel en klaar. Maar voor de meeste mannen geldt dat niet, vandaar ook het succes van bijvoorbeeld een Café Costume en een Suit Supply waar je pakken op maat kan laten maken. In navolging daarvan lanceert nu ook modemerk Hugo Boss een tailoring service genaamd Boss Made to Measure in hun vernieuwde winkel in Antwerpen. Van de vorm van de kraag tot de voering en de knopen, de opties zijn eindeloos zodat je zelf je droomkostuum kunt samenstellen.

Om gebruik te maken van de service kun je een afspraak maken in de winkel. Huidevettersstraat 45, 2000 Antwerp. Meer info: hugoboss.com.