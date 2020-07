Mag je grijze haren uittrekken? En is het beter om te douchen met ijskoud water? Expert neemt haarmythes onder de loep Liesbeth De Corte

02 juli 2020

09u09 8 Style Door geregeld naar de kapper te gaan, groeit je haar sneller. En als je een grijze lok uittrekt, krijg je er twee in de plaats. Iedereen heeft zelfverklaarde waarheden over haar. Maar vaak zijn die bij de haren getrokken. Haardrogerproducent Dyson - die onderzoek deed naar het fenomeen - weerlegt sommige haarmythes.

1. Het is beter om je haar te borstelen als het nat is

Verdict: niet waar

“Je haar is 50 procent zwakker als het nat is”, vertelt Imogen Adams ons. Zij is designingenieur bij Dyson, en heeft jarenlang haarlokken geanalyseerd, voor ze hielp bij het ontwerpen van stijltangen en haardrogers. “Door te kammen of te borstelen ga je druk uitoefenen op je haren. Net omdat die in natte toestand slap en gevoelig zijn, zullen ze sneller afbreken. Kortom, voor een definitieve kambeurt wacht je beter tot je haren droog zijn. Kan je écht niet zo lang wachten? Kies dan voor een grove kam.”

2. Koud water aan het einde van de douche laat je haar glanzen

Verdict: niet waar

“De buitenste laag van het haar wordt de cuticula genoemd. Die bestaat uit schubben, die op elkaar liggen zoals dakpannetjes”, legt Imogen uit. “Er wordt gezegd dat deze schubben sluiten bij koud water, maar dat is een fabeltje. Haar is een dood weefsel en kan zich dus niet openen of sluiten.”

Waarom ziet je haar er dan beter uit na een douchebeurt? Dat heb je te danken aan de schorslaag. “De schorslaag bevindt zich net onder de cuticula en zwelt lichtjes op wanneer het in contact komt met water. Maar dit gebeurt zowel bij warm als koud water.”

3. Als je je haar veel knipt, groeit het sneller

Verdict: niet waar

“Haar groeit uit de wortel, en je lichaam merkt het heus niet wanneer je bij de kapper bent geweest. Maar een belangrijke nuancering: bij het knippen worden gespleten haarpunten verwijderd. Hierdoor ziet je coupe er gezonder uit. Als je vaker naar de kapper gaat, ben je je waarschijnlijk meer bewust hoe snel je lokken groeien.”

4. Doorheen de jaren verandert je haartype

Verdict: niet waar

Ken je het? Als kleuter was je gezegend met schattige krulletjes, maar ondertussen ziet het er zo stijl uit als een zwarte skipiste. “Je haartype kan niet veranderen", zegt Imogen meteen. “Maar je kapsel kan er na een aantal jaar wel iets anders uitzien. Dat komt omdat je lokken in verschillende fases groeien. Eerst heb je de anagene fase, oftewel de actieve groeifase. Vervolgens zit je in de catagene fase, de overgangsperiode van groei naar rust. Tot slot is er de telogene fase, de periode van rust. Na vier maanden rust valt je haar uit en groeit er een nieuwe lok uit je haarzakje. Alle fases samen kunnen vijf jaar in beslag nemen. Niet al je haren zitten voortdurend in dezelfde fase. Daarom kan je look na een paar jaar veranderen.”

5. In de zomer wordt je haarkleur lichter

Verdict: waar

“De zon heeft zeker een effect op de kleur van je coupe. Zowel op je natuurlijke haarkleur als op gekleurde lokken. Eerst en vooral moet je weten dat haar een natuurlijke off-white kleur heeft. Waarom we dan niet allemaal met een beige bos rondlopen? Je eigenlijke kleur wordt bepaald door de pigmenten die in je haar zitten. Door felle zonnestralen en UV-licht worden die pigmenten deels afgebroken. Dat zorgt ervoor dat je kleur een beetje vervaagt, en ook dat je haar iets minder zal glanzen.”

6. Als je een grijze haar plukt, groeien er meer terug

Verdict: niet waar

“Wanneer een haarzakje minder of geen pigmenten aanmaakt, wordt je ene haar grijs. Het lokje dat uit dat haarzakje komt, zal altijd grijzig zijn. Als je het haar plukt, produceert het zakje simpelweg één andere grijze spriet. Er is geen duidelijk bewijs dat het plukken van haar ertoe leidt dat andere haarzakjes ook grijs haar gaan produceren.”