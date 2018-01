Maak kennis met Fashion Nova, één van de meest gegoogelde merken van 2017 waar je nog nooit van gehoord hebt Timon Van Mechelen

17u32

Bron: Vice 0 Instagram @TabriaMajors Style Fashion Nova is één van de 10 meest gegoogelde merken van 2017 en toch is de kans groot dat jij er nog nooit van gehoord hebt. Wij ook niet trouwens, dus voel je vooral geen slechte fashionista. Hoe komt het dan dat het label toch zo populair is? Daar zitten de zusjes Kardashian zoals gewoonlijk voor iets tussen.

Fashion Nova zag tien jaar geleden het levenslicht in Los Angeles, heeft amper 5 fysieke winkels en is vooral gekend om loeistrakke jurken, skinny jeansbroeken en sexy body’s. Weinig speciaals, maar toch heeft het merk bijna 10 miljoen volgers op Instagram en is het dus ook één van de meest gezochte merken op Google. Volgens oprichter en CEO van het bedrijf Richard Saghian zijn de verkoopcijfers het afgelopen jaar “explosief gestegen” en zou driekwart van de klanten die op de webshop iets koopt, binnen de drie maanden terug iets shoppen.

Realitysterren

Vanwaar in godsnaam dat succes? Dat heeft Fashion Nova te danken aan realitysterren zoals Kylie Jenner, Amber Rose, Blac Chyna en Khloe Kardashian. Grote kans dat wie hen op sociale media volgt, waarschijnlijk wel al van het merk gehoord heeft. De celebs poseren namelijk maar wat graag in de kledingitems van het Amerikaanse label om hun fans te overtuigen dezelfde stuks aan te schaffen. Afgaande op de hashtag #ad (de Engelse afkorting voor advertentie, red.) die ze erbij plaatsen, worden ze daar wel voor betaald.

“We werken samen met 3.000 tot 5.000 influencers op dit moment,’ vertelt Saghian. “Het is als een rimpeleffect. Hoe meer mensen ons aanprijzen, hoe meer van hun fans ons aanprijzen. Je kunt Fashion Nova een beetje vergelijken met een YouTubevideo die viraal gaat. Wij zijn een viraal verhaal.”

Betaalbaar

Nog opvallend is dat Fashion Nova, op Supreme na, het enige merk in het lijstje met meest gegoogelde modemerken is dat betaalbare kleren aanbiedt. Daarover heeft de oprichter het volgende te zeggen: “Het klopt gewoon niet dat een vrouw te veel geld moet neertellen voor een kledingstuk. Ze hebben al genoeg problemen, ze horen niet gebrainwashed te worden dat ze veel geld moéten betalen voor kleren. Dat is voor niets nodig.”

Naast de slimme marketing via Instagram en de betaalbare prijzen, dankt Fashion Nova zijn succes volgens Saghian aan het feit dat ze elke week maar liefst 600 nieuwe producten lanceren op de webshop en dat ze zich in tegenstelling tot vele grote modemerken ook richten op plussize vrouwen.

#khloekardashian Looks AMAZING in @fashionnova 😍 Search: "Lost At Sea Shorts" ✨www.FashionNova.com✨ Een foto die is geplaatst door null (@fashionnova) op 08 sep 2016 om 21:30 CEST

#NovaBabe @blacchyna SLAYS in our "Talk To The Hand Dress"⠀ ✨www.FashionNova.com✨ Een foto die is geplaatst door null (@fashionnova) op 03 jan 2018 om 06:38 CET

| So Gorg! 🌻| @caandyvonnee SLAYIN' in our Whatever You Like Crop Top | #NovaBabe ⠀ ✨www.FashionNova.com✨ Een foto die is geplaatst door null (@fashionnova) op 02 jan 2018 om 08:02 CET

https://www.instagram.com/p/BOhlX_IBeIn/