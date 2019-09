Maak kennis met e-girls: de heruitgevonden emo’s margo verhasselt

Ze hebben een haarkleur die perfect matcht met eentje van de regenboog, tekenen zelf sproetjes op hun snoet en brengen hun tijd door op de populaire app TikTok. Mogen we je voorstellen: e-girls.

Eerder deze week schreven we al over hun tegenhanger de VSCO-girls. VSCO-girls zijn een subcultuur, ontstaan uit apps zoals TikTok en Instagram. Hun naam hebben ze te danken aan de VSCO-app, die je gebruikt om foto’s te bewerken. Ze zijn als het ware de hipsters anno 2019. E-girls daarentegen is een naam die gebruikt wordt voor de ooit zo bekende emo’s.

Maar wat is een e-girl nu juist?

Zoals haast alles tegenwoordig op het internet, is het een afkorting voor de naam ‘electronic girl’. De subcultuur bestaat vooral uit tieners, maar geldt ook nog voor mensen die wat ouder zijn en heel wat uren spenderen op het internet. Daar brengen ze vooral hun tijd door op platformen zoals Twitch (waarop je kan live-streamen), Instagram, Discord (softwareapplicatie) en niet te vergeten, de immer populaire TikTok.

VSCO-girls mogen dan wel natuur en vriendschapsarmbandjes belichamen, e-girls zijn eigenlijk een nieuwe versie van de ‘scene’-trend die furore maakte in de jaren 2000. Het is moeilijk om exact op te sommen wat iemand nu juist een e-girl maakt, al zijn er heel wat kenmerken die steeds terugkomen: interesse in videospellen, memes, anime, hevige make-up en gekleurde haren.

Hoewel de naam ooit in het leven geroepen werd als scheldwoord, gebruiken jonge meisjes hem nu wel degelijk om zich mee te identificeren. Op Instagram heeft de #egirls ondertussen meer dan 600.000 posts en op TikTok kan je dan weer ontelbare video's bekijken van meisjes die zichzelf omtoveren tot e-girl.