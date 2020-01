Maak kennis met ‘de dickey’, het verrassende mode-accessoire van 2020 Timon Van Mechelen

06 januari 2020

16u52 0 Style De dickey of dickie, niet te verwarren met het gelijknamige Amerikaanse modemerk, zou wel eens het antwoord kunnen zijn op een groot deel van je winterse vestimentaire problemen. Het is een soort neptrui zonder mouwen en zijkanten. Volgens sites als Vogue, Huffington Post en Refinery29 is het niet alleen handig maar ook bijzonder modieus.

De dickey kent zijn oorsprong in de garderobe van mannen en werd ergens midden 1880 uitgevonden. Veel heren moesten toen nog elke dag een kostuum dragen naar het werk, maar verdienden amper genoeg geld om hun hemden regelmatig te wassen. Daarom droegen ze een dickey, een hemd zonder mouwen en zijkanten, onder hun blazer en boven een T-shirt. Zo leek het alsof ze elke dag een proper hemd aan hadden, terwijl ze de dickey verschillende keren achter elkaar konden dragen zonder te moeten wassen wegens zweetoksels.

Jarenlang werden dickeys gemaakt van celluloid, een harde vuil- en waterafstotende stof. Later wonnen de stoffen dickies meer aan populariteit omdat ze veel comfortabeler zaten. Pas in de jaren 40 werden ze ook op de markt gebracht voor vrouwen. Zo promootte Vogue New York de dickey in 1943 voor het eerst in hun blad als mode-accessoire dat vrouwen moésten hebben.

Rond 2014 werd de dickey gemaakt van wol of kasjmier en met een rolkraag geïntroduceerd op de catwalk door onder andere ontwerper Michael Kors. Hij zei toen in een interview met InStyle Magazine dat de dickey een makkelijke manier is om je look interessanter te maken, je nek beschermd te houden van de koude en dat zonder volume toe te voegen aan je outfit. Precies waarom ook nu modemagazines en -sites het kledingstuk weer aanprijzen.

De dickey voegt namelijk warmte toe, je hoeft geen sjaal te dragen én je lijkt niet 10 kilo zwaarder door de lagen truien die je anders had moeten dragen. Extra bonuspunt: omdat er geen mouwen en zijkanten zijn, krijg je het ook niet snel té warm. Bijna alle grote modehuizen, van Maison Margiela tot Prada, hebben het kledingstuk in het wintercollecties zitten. Hieronder vind je onze favoriete betaalbare dickeys die momenteel te koop zijn.

1/ & Other Stories, € 35, online en in de winkels te koop.

2/ Arket, € 79, online en in de winkels te koop.

3/ Zara, € 29,95, online en in de winkels te koop.

4/ COS, € 49, online en in de winkels te koop.