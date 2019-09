e5 mode Gesponsorde inhoud Maak je kleerkast helemaal up-to-date met 8 kledingstukken Aangeboden door e5 mode

20 september 2019

Met een nieuw modeseizoen komen nieuwe trends. Dit najaar onmisbaar in je kleerkast? Vintage bloemenprints, ruiten en andere seventiesaccenten, terwijl colourblocking en glans voor de hedendaagse touch zorgen. Genoeg trends voor een week aan outfits, met een minimum aan items.

Maandag

Maandagblues? Niet met deze romantische jurk in herfstig kleurenpalet om je lijf. Zei iemand Indian summer?

Dinsdag

Altijd goed voor een poweroutfit, zo’n broekpak met oversized blazer. Ruit op ruit geeft het ensemble een hoog fashiongehalte, het kleurrijke hemd erbij verzacht alles.

Woensdag

Tien op tien voor trends dankzij de trui met colourblocking. En tien op tien voor spelen met prints dankzij het bloemenhemdje dat komt piepen. Eindresultaat: geslaagd.

Donderdag

Bloemenjurk aan, statementlaarzen erbij, blazer erover en de deur uit: zo simpel kan het leven zijn. Goed voor een preppy look à la seventies met voldoende vrouwelijkheid.

Vrijdag

In de modewereld sterven de bloemen duidelijk níét na de zomer. Op vrijdag zorgen ze bij de ruiten voor een pop of colour, met hoge laarzen krijgt de kantoorlook een tikkeltje sexiness.

