M.A.C ontwikkelt survivalkit voor Tomorrowland Liesbeth De Corte

02 juli 2018

16u51

Bron: Elle 0 Style Veel mensen trekken niet langer louter naar festivals om hun favoriete bands te horen. Het draait ook om zien en gezien worden. Voor alle festivalgangers die stijlvol de weide op willen gaan, lanceren M.A.C Cosmetics en Tomorrowland opnieuw een beautycase.

M.A.C was op Instagram al een tijdje aan het teasen dat ze groot nieuws hadden, en nu weten we ook eindelijk wat het is. De cosmeticagigant verenigt net zoals de voorbije jaren zijn krachten met Tomorrowland om je tijdens de festivals aan een frisse, mooie snoet te helpen. Ook tijdens het dansen én - laten we eerlijk zijn - het zweten. Zo brengen ze samen een survivalkit op de markt, dat ze ook zelf de Essentials kit noemen.

Zoals de naam al verklapt, zitten er enkel de hoogstnoodzakelijke spullen in die je nodig hebt om fraai en fruitig voor de dag te komen. Denk: een lippenstift in de knalrode kleur 'Lady Danger', een zachte bronskleurige oogschaduw genaamd 'Honey Lust', een eyeliner en een klein busje Prime Fix +. Leuk extraatje is dat de vier hebbeding verpakt zitten in een leuk, roze-gouden doosje.

M.A.C x Tomorrowland Essentials Kit, € 45 (ter waarde van 68,50 euro), online te koop én verkrijgbaar in de M.A.C Stores in Gent, Antwerpen en Brussel.