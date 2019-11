Luxemerk haalt outfit uit handel omwille van link met concentratiekampen Nele Annemans

26 november 2019

10u11 0 Style Het Spaanse luxemodemerk Loewe lag de laatste weken onder vuur. Reden van de commotie was de recente release van een outfit die volgens critici lijkt op een uniform die de mensen droegen in concentratiekampen. Nu heeft het merk beslist om het pak uit de handel te halen.

Het luxemerk Loewe, die de outfit op 14 november lanceerde als onderdeel van de nieuwe capsulecollectie van William De Morgan, heeft besloten om hem uit hun assortiment te halen. De look, met verticale strepen in zwart en wit, werd door velen vergeleken met wat de slachtoffers van de Holocaust moesten dragen. Zo ook door de waakhond van de mode-industrie, Diet Prada. “Ik kan niets anders zien dan de concentratiekampuniformen in dit ensemble van 1.8940 dollar (omgerekend zo’n 1.670 euro) uit de William De Morgan-capsulecollectie van @loewe, een collectie die de ‘verbeeldingsvrijheid zou moeten weergeven’”, schreef Diet Prada onder hun post.

“Maar door de lay-out van de strepen, de uniforme stijl en de prominente borstpatches, is er nog maar weinig aan de verbeelding over gelaten, met een look die er vooral enorm verontrustend uitziet.”

Eerst werd er bij het modemerk geen actie ondernomen, maar nu biedt Loewe toch zijn excuses aan. “Het is ons duidelijk geworden dat de look in samenwerking met keramiekkunstenaar William De Morgan verkeerd kon geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar een van de meest afschuwelijke momenten in de geschiedenis van de mensheid”, aldus het modemerk in een verklaring.

“Dat was absoluut nooit onze bedoeling en we bieden dan ook onze excuses aan aan iedereen die het gevoel heeft dat we ongevoelig zijn voor dergelijke herinneringen. We hebben ook besloten om de producten meteen uit ons assortiment te halen.”