Luxemerk Gucci zweert bont af

Modemerk Gucci gaat een bontvrije toekomst tegemoet. Dat heeft Marco Bizzarri, de CEO van het bedrijf vandaag bekendgemaakt tijdens een toespraak in het London College of Fashion. De Gucci voorjaars- en zomercollectie van 2018 zal al volledig bontvrij zijn.

De Humane Society of the United States (HSUS) en de Italiaanse dierenrechtenorganisatie LAV speelden een belangrijke rol in de beslissing van Gucci. Beide organisaties zijn lid van de Fur Free Alliance, een internationale vereniging die zich inzet tegen de handel en productie van bont.



"Sociaal verantwoord handelen is een van de kernwaarden van Gucci en we zullen ons blijven inzetten voor het milieu en de dieren," zei Bizzarri vandaag. Met de beslissing wil Gucci volgens hem "aanzetten tot innovatie, bijdragen tot de bewustwording en een positieve verandering van de mode-industrie bewerkstelligen."

REUTERS Gucci-CEO Marco Bizzarri (links) tijdens de Milan Fashion Week.

GAIA tevreden

Ook andere grote namen als Armani, Hugo Boss, Yoox Net-a-Porter, Stella McCartney zwoeren al eerder het gebruik van bont af.

GAIA reageert tevreden op de beslissing. Bont is niet meer van deze tijd, luidt het bij de dierenrechtenorganisatie. "Ethiek en duurzaamheid spelen inmiddels een cruciale rol in de modewereld. Het moge duidelijk zijn dat het villen van een wild dier, het vlees weggooien, en het vervolgens gebruiken als decoratief randje aan de kraag van een jas of tas totaal niet duurzaam is noch ethisch te verantwoorden. De grote modemerken hebben eindelijk het licht gezien!" zegt GAIA-directeur Ann De Greef.

Goedkoop bont

Uit een recent onderzoek van de Fur Free Alliance bleek recent nog dat steeds meer goedkope kledingstukken echt bont bevatten. Een lage prijs is vandaag immers geen indicatie meer voor nepbont. Zowel op vlak van look, gevoel als prijs worden de verschillen tussen echt en nepbont steeds kleiner. Hoewel het in de EU bij wet verplicht is om het gebruik van echt bont op het kledinglabel te vermelden, gebeurt dat in bijna 70 procent van de gevallen echter niet. Vooral kledingstukken die minder dan 50 euro kosten, blijken niet aan de regelgeving te voldoen. Bovendien is de vermelding op het label bizar genoeg niet meer verplicht wanneer een kledingstuk voor meer dan 20 procent uit echt bont bestaat.