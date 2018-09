Luxe troef: Dyson lanceert eerste haardroger belegd met bladgoud TVM

05 september 2018

17u02 1 Style Luxe is een understatement als het gaat over de nieuwe haardroger van Dyson. Die werd namelijk belegd met 23,75 karaat bladgoud en komt van de hand van James Dyson zelf. In tegenstelling tot wat je nu wellicht denkt, moet je echter niet je eerstgeborene afstaan om een exemplaar te kunnen bemachtigen. De haardroger gaat over de toonbank voor ‘maar’ 499 euro.

“Goud is een van de meest veerkrachtige materialen ter wereld en wordt al eeuwenlang gebruikt in ontwerp, beeldhouwkunst en architectuur. Ik ben gefascineerd door de eigenschappen van goud als element,” aldus James Dyson, uitvinder van de filterloze stofzuiger en oprichter van het merk Dyson. En dus daagde hij zijn ingenieurs uit om een proces te ontwikkelen om bladgoud aan te brengen op de Dyson Supersonic haardroger.

Daarvoor werd een robotachtige verf-arm ontwikkeld om een kleefstof aan te kunnen brengen op de haardroger op telkens exact dezelfde manier. Eenmaal gespoten, worden twee lagen van 23,75 krg bladgoud uit Firenze, Italië met de hand aangebracht en voorzichtig geborsteld om een gladde en gelijkmatige afwerking te verkrijgen.

De slimme Supersonic haardroger van Dyson werd in 2016 gelanceerd en belooft haar 3 keer sneller te drogen en de natuurlijke glans van het haar te beschermen. NINA-redactrice Liesbeth testte de haardroger onlangs nog uit. Benieuwd of het de investering waard is? Haar oordeel lees je hier.

De Blue & Gold editie van de Supersonic haardroger is vanaf 17 september voor 499 euro te koop via dyson.be.