Luipaardprint is populairder dan ooit, zo draag je het Timon Van Mechelen

09 augustus 2018

10u34 18 Style Een nieuwe trend is de luipaardprint allesbehalve, maar we zien het de laatste tijd toch weer vaker opduiken in het straatbeeld. Wij geven 5 concrete tips om deze gedurfde print op een stijlvolle manier te dragen, zodat mensen je niet verwarren met een verleidster uit Temptation Island.

1. Combineer met andere prints

Het vraagt durf om luipaardprint te combineren met andere prints, maar als je voor de juiste combinatie gaat, staat het erg stijlvol. Draag bijvoorbeeld een simpele jeansbroek, een T-shirt met streepjes en een jas in luipaardprint. Of een geruite broek met luipaardprintschoenen eronder.

Hemd & Other Stories, € 69,00, online en in de winkels te koop.

Broek Ichi, € 44,95, via JUTTU.

2. Accessoires

Ben je er nog niet klaar voor om met pakweg een jas in luipaardprint buiten te komen? Dan kun je ook accessoires in de print kopen. Denk aan een handtas, toffe sneakers of een sjaal. Subtiel, maar zeker ook leuk.

Hakken Steve Madden, € 109,99, online en in de winkels te koop.

Riem Misguided, € 17,95, via Zalando.

3. Combineer klassieke met sportieve items

Klassieke items zoals kostuumschoenen of een overhemd combineren met sportievere items zoals een trainingsbroek of bomberjack is al een paar seizoenen dé trend. En het werk ook goed met luipaardprint. Het geeft je look een moderne uitstraling, dat is precies wat de luipaardprint nodig heeft om niet fout over te komen.

Blazer Scotch & Soda, € 139,95, in de winkels te koop.

Broek Zara, € 39,95, online en in de winkels te koop.

4. Luipaard + denim

Het patroon staat verder ook heel leuk met denim. Een witte T-shirt, een ietwat losse jeans, een jas met luipaardprint of een handtas in de print en je lijkt wel onderweg naar de Parijse modeweek. Zonder dat het lijkt alsof je te veel moeite hebt gedaan.

Jas Ganni, € 279,00, o.a. online te koop.

Jeans Weekday, € 50,00, online en in de winkels te koop.