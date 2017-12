Ludieke actie wil de geitenwollen sok een hip imago bezorgen ND

De milieubewuste geitenwollen sok heeft nog steeds een duf imago, iets waar het Nederlandse groene energiebedrijf Vandebron verandering in wil brengen. Zij organiseren een ludieke actie om de duurzame sok van geitenwol in een hipper jasje te steken.

De geitenwollen sok iets voor wereldvreemde hippies? Met dat imago wil het groene energiebedrijf Vandebron uit Nederland komaf maken. Om duurzaamheid in de verf te zetten, organiseren ze op 15 en 16 december in Amsterdam een originele actie.

Je kan er in het pop-up 'Geitenwollen Sokken Atelier' op de Prinsengracht een schoen laten pimpen tot een geitenwollen sok-exemplaar. Kom met je oude schoen tot daar, en schoenontwerper Luc Aarts maakt er een hip ontwerp van. De actie is gratis en voor iedereen toegankelijk. Interesse om ook in België met de eerste hippe schoen gemaakt van een geitenwollen sok rond te lopen? Meer info vind je hier.