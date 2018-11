Lucas Ossendrijver verlaat modehuis Lanvin na 14 jaar TVM

15 november 2018

17u44 0 Style De Nederlandse ontwerper Lucas Ossendrijver en het Franse modehuis Lanvin hebben hun samenwerking stopgezet. Hij was maar liefst 14 jaar lang verantwoordelijk voor de mannencollecties. Het label maakte het nieuws zelf bekend in een persbericht.

Lucas Ossendrijver deed eerst ervaring op onder Hedi Slimane bij Dior Homme, tot hij in 2006 artistiek directeur werd van de mannenafdeling bij Lanvin. Hij introduceerde er een minimalistische en tijdloze stijl, altijd zo weinig mogelijk trend gebonden. “Zijn technische expertise en zijn creativiteit kwamen tot uitdrukking in de stoffen en silhouetten die voorgoed de regels van Lanvin zullen bepalen,” zei topman Jean-Philippe Hecquet in een persbericht.

Strubbelingen bij Lanvin

Modehuis Lanvin kampt al langer met interne strubbelingen sinds Shaw-Lan Wang een meerderheidsaandeel in het bedrijf kocht. Eerst werd hoofdontwerper Alber Elbaz aan de deur gezet of stapte hij zelf op, dat is nog altijd niet 100% zeker. Na 16 maanden verliet ook zijn opvolger Bouchra Jarra het merk, waarna ook artistiek directeur van de damesmode, Olivier Lapidu, opstapte. Volgens de laatste gepubliceerde resultaten maakt het ooit zo succesvolle bedrijf ook flink verlies. In 2016 bedroeg het nettoverlies 20,3 miljoen euro tegenover een nettowinst van 2,9 miljoen euro het jaar daarvoor.