Louis Vuitton veilt iconische rugzak en paraplu ineen

19 september 2018

16u06 0 Style In een land als België kun je wel eens gaan wandelen in de zon en kletsnat terug thuiskomen. Paraplu natuurlijk vergeten en die onverwachte regenbui niet zien aankomen. Meer dan twintig jaar geleden creëerde modehuis Louis Vuitton al een oplossing voor dit probleem: een rugzak en een paraplu ineen. Het iconische design is niet meer te koop, maar één exemplaar wordt deze week wel geveild.

Het beroemde veilinghuis Christie’s kreeg een exemplaar in handen en veilt het deze week ter ere van hun eigen 25ste verjaardag. De ‘Shopping in the Rain’ rugzak met paraplu werd in 1996 op de markt gebracht door Louis Vuitton en in gelimiteerde oplage verkocht.

Aangezien de rugzak limited edition is en ondertussen al 22 jaar oud, wordt verwacht dat het onder de hamer zal gaan voor een bedrag tussen de 1.250 euro en 1.700 euro. Niet eens zo gigantisch veel voor een rugzak (mét paraplu) van het Franse modehuis. Wie de regen in de toekomst graag stijlvol trotseert, kan hier een bod doen.

Een tijdje geleden werd de paraplu-rugzak trouwens al eens opnieuw uitgebracht en toen verkocht voor 2.135,52 euro. Bekijk de originele rugzak uit 1996 die bij Christie's geveild wordt hieronder: