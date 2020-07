Louis Vuitton toont niet langer mannencollectie op Parijse modeweek Margo Verhasselt

12 juli 2020

09u43 0 Style Louis Vuitton zal de mannencollectie niet langer voorstellen tijdens de Paris Fashion Week. Daarnaast kondigt het merk ook aan niet langer de modeseizoenen te zullen volgen met diezelfde collectie. Om de nieuwe herenmode bekend te maken, zal het modehuis rondreizen met presentaties.

“Veel internationale redacteuren en klanten kunnen door de coronacrisis niet meer reizen. Daarom besloten wij om de kledingcollecties naar hen toe te brengen”, klinkt het bij de CEO van het modehuis Michael Burke. De laatste nieuwe collectie van het merk wordt deze week wel nog digitaal voorgesteld op de modeweek van Parijs.

Daarnaast kondigen ze ook aan dat de shows toegankelijker zullen zijn voor het grote publiek. Onder meer via streamings. “We willen niet langer op hiërarchische wijze bepalen wie onze collectie het eerst te zien krijgt.”

De internationale tour start met een presentatie op 6 augustus in Shanghai en op een later moment in Tokyo. Andere locaties worden later bekendgemaakt.