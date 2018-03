Louis Vuitton strikt de hipste ontwerper van het moment Timon Van Mechelen

26 maart 2018

10u36 1 Style Vigil Abloh gaat de mannencollecties voor Louis Vuitton ontwerpen, dat maakte het Franse modehuis zelf bekend vandaag. Hij neemt het stokje over van Kim Jones, die in januari dit jaar ontslag nam. Die neemt op zijn beurt dan weer de plaats in van de Belg Kris Van Assche bij Dior Homme.

Virgil Abloh is één van die ontwerpers waarbij alles wat hij aanraakt in goud verandert. Hij maakte naam als creatief directeur van rapper Kanye West, maar verovert momenteel de modewereld met zijn eigen hippe label Off-White en samenwerkingen met Nike en IKEA. Hoewel hij op sportkleding gebaseerde mode maakt, hangen zijn ontwerpen in de meest high-end winkels als Dover Street Market in Londen en Barneys in New York en zijn sterren als Kendall Jenner en Bella Hadid fan.

“Ik vind het een eer dat ik mee mag nadenken over wat het volgende hoofdstuk van design en luxe zal zijn voor een merk dat het summum van luxe vertegenwoordigt,” vertelt Abloh aan Business of Fashion over zijn aanstelling bij Louis Vuitton. "Ook dat ik hiermee aan een jongere generatie kan tonen dat je er niet op een bepaalde manier moet uitzien (verwijzend naar zijn huidskleur, red.) om deze positie te bekleden, is een fantastische manier om van start te gaan. Ik heb hier altijd naartoe gewerkt in zekere zin, ik bezie het als dé ultieme samenwerking."

Bruggen leggen

Michael Burke, bestuursvoorzitter van Louis Vuitton, leerde de Ghanese ontwerper kennen toen hij stage liep bij het Italiaanse merk Fendi, waar hij toen CEO van was. "Virgil is heel goed in het leggen van bruggen tussen het klassieke en de tijdsgeest van het moment," reageert hij op de aanstelling.