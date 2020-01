Louis Vuitton opent binnenkort een restaurant Margo Verhasselt

23 januari 2020

11u18 0 Style Breakfast at Tiffany’s en diner bij Louis Vuitton? Het kan binnenkort. Louis Vuitton opent voor het eerst een café en restaurant in Osaka, Japan.

Louis Vuitton opent binnenkort voor het eerst een café, dat bevestigt Michael Burke, chief executive officer van het luxemerk aan WWD. LVMH, de groep waartoe Louis Vuitton behoort, speelt met de opening van het café in op de toenemende trend waarbij klanten willen genieten van een hapje en tapje tijdens het shoppen. “We vermoeden dat de zo genoemde ‘experimentele luxe’ belangrijker gaat worden in de toekomst”, stelt Jean-Jacques Guiony, chief financial officer van LVMH.

Het café krijgt de toepasselijke naam ‘Le Café V’ en zal te vinden zijn op de bovenste verdieping van de nieuwe winkel in Osaka, de Osaka maison. Het menu wordt verzorgd door de Japanse chef Yosuke Suga.