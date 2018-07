Louis Vuitton lanceert Belgische webshop Timon Van Mechelen

16 juli 2018

11u35 4 Style Belgische fans van Louis Vuitton hoeven voortaan niet meer af te zakken naar de boetieks in Antwerpen, Brussel of Knokke-Heist. Het Franse modehuis lanceert namelijk – onder het motto ‘beter laat dan nooit’ – een eigen Belgische webshop.

Op die nieuwe webshop kunnen klanten producten uit de dames- en herencollecties kopen, alsook lederwaren, accessoires, horloges en juwelen, koffers en parfums. Daarnaast kun je ook items laten personaliseren via de dienst Make it Yours, Hot Stamping, My LV World Tour, Mon Monogram of Mon Damier.

Aankopen worden thuis geleverd of kunnen in een winkel naar keuze afgehaald worden.