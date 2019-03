Louis Vuitton laat het Parijse Louvre ombouwen tot het Centre Pompidou Timon Van Mechelen

11u22 0 Style Wellicht een béétje omslachtig om het ene Parijse museum om te bouwen tot een ander museum in de Franse hoofdstad, toch is dat exact wat modemerk Louis Vuitton gisterenavond deed.

Creatief directeur Nicolas Ghesquière liet zich voor de nieuwe herfst- en winter­collectie voor 2019-2020 van Louis Vuitton inspireren door de ‘lelijkheid’ van het Centre Pompidou. Naast de reproductie van het gebouw met de kleurrijke buizen was dat ook zichtbaar in de collectie zelf. Sommige stukken waren simpelweg oubollig zoals de rokken met ouderwetse bloemenprint en de blouses met harlekijnkraag. Dat combineerde hij dan weer met hele futuristische items in primaire kleuren. Een collectie die de gemoederen beroerde, net zoals ook de meningen sterk verdeeld zijn over het ontwerp van het Centre Pompidou.