Louis Vuitton brengt ode aan Knokke met eigen handtas TVM

14 juni 2018

09u55 8 Style Niet modestad Antwerpen, maar de mondaine badstad Knokke wordt al voor het tweede jaar op rij in de kijker gezet door Louis Vuitton. Het modehuis is blijkbaar zo tevreden van hun klandizie in de stad aan zee, dat ze er opnieuw een limited edition-tas voor ontwierpen.

Wie graag dweept met luxe en geld en ook nog eens graag vertoeft in Knokke, is bij de boetiek van Louis Vuitton in Knokke-Heist aan het juiste adres. Net als vorig jaar heeft het modemerk namelijk een gepersonaliseerde versie van de Neverfull-tas op de markt gebracht die volledig in het teken staat van de kuststad.

Het klassieke LV-monogram werd beschilderd met de naam van de badstad. Verder bevat de tas elementen die verwijzen naar de iconische koffers van het modehuis, zoals de nagels, het slot en de beugels. De handtas, al dan niet vergezeld van een mini pochetten, kost € 1.460. Vorig jaar was de Neverfull Knokke in recordtempo uitverkocht, er zakten zelfs mensen uit Duitsland en Groot-Brittannië voor naar Knokke af.

Zowel in 2016 als 2017 werd de winkel van Louis Vuitton in Knokke het slachtoffer van een ramkraak waarbij telkens een wagen binnenreed. Met de tas wordt de boetiek dus gelukkig nog eens in een positief daglicht gesteld.