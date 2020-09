Louis Vuitton brengt gezichtsscherm op de markt dat je kan dragen als pet Liesbeth De Corte

15 september 2020

11u12 10 Style Modemaskers zijn willens nillens hét modeaccessoire van 2020 geworden. En luxehuizen spelen daar gretig op in. Eén van de strafste voorbeelden is Louis Vuitton, dat binnenkort een opvallend gezichtsscherm op de markt brengt. En waarschijnlijk zal je daar heel wat centjes voor moeten neertellen.

Het LV Shield ziet er op z’n zachtst gezegd nogal opvallend uit. Het heeft een elastische band die je om je hoofd moet doen, afgewerkt met gouden studs en het typische monogram van het merk. Je kan het plastic scherm naar beneden duwen zodat het je gezicht beschermt, maar ook naar boven zodat je het accessoire kan dragen als pet. Omdat het scherm gemaakt is van fotochromatisch materiaal zou het zelfs zonlicht weerkaatsen.

Het gezichtsscherm is pas vanaf 30 oktober wereldwijd verkrijgbaar, in een aantal geselecteerde winkels van het Franse merk. Het prijskaartje blijft voorlopig onbekend. Maar als je weet dat een hoed of petje gemiddeld 700 euro kost, hebben we zo’n donkerbruin vermoeden dat je ook voor het gezichtsscherm enkele honderden euro’s zal moeten neertellen.

Geen primeur

Louis Vuitton is zeker niet het eerste modehuis dat meespringt op de kar van de mondkapjes. Eerder kondigde Burberry aan dat het eentje zou uitbrengen uit met de typische ruitjesprint. Een exemplaar kost maar liefst 100 euro. Twintig procent van de inkomsten gaat naar het Burberry Foundation COVID-19 Community Fund, een fonds dat strijdt tegen corona.

Bij Off-White is het hetzelfde liedje. Designer en oprichter Virgil Abloh verkoopt een aantal zwarte maskers, waaronder eentje met een kruis erop. Nadat actrice Angelina Jolie met zo’n exemplaar verscheen, was het in een mum van tijd uitverkocht. Online vind je nog een ander type mondkapje, met het woord ‘mask’ erop geprint, voor 93 euro.