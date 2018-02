Louboutin kan geen alleenrecht op rode zool claimen Redactie

06 februari 2018

12u57

De Franse designer Christian Louboutin kan niet het alleenrecht claimen op het gebruik van rode zolen. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal bevestigt daarmee een eerder advies. Het is afwachten of het Hof het advies van de advocaat-generaal volgt. Doorgaans is dat wel het geval.

Louboutins zijn de even populaire als prijzige vrouwenschoenen met kenmerkende rode zolen. De Franse ontwerper Christian Louboutin vocht al heel wat juridische robbertjes uit met concurrenten die gelijkaardige schoenen met rode zool op de markt brachten.

Louboutin had zijn schoen ook als merk ingeschreven in de Benelux met de verwijzing naar de rode kleur (Pantone 18-1663TP). Toen de Nederlandse schoenenwinkel Van Haren in 2012 zwarte schoenen met rode zool op de markt bracht, sprak Louboutin van 'merkinbreuk' en stapte het naar de rechter. Van Haren vocht de claim van Louboutin aan.

De rechtbank in Den Haag legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Daar adviseerde de advocaat-generaal in juni vorig jaar al dat Louboutin geen merkbescherming kan krijgen alleen op basis van de kleur. Een nieuw advies van de advocaat-generaal bevestigt dat standpunt. Een merk kan namelijk niet uitsluitend op basis van zijn vorm beschermd worden. En de vorm bestaat daarbij niet enkel uit de driedemensionale kenmerken van de schoen, maar ook uit de kleur.

De advocaat-generaal betwijfelt ook "dat de rode kleur de wezenlijke functie van het merk kan vervullen en dat op grond daarvan de merkhouder kan worden geïdentificeerd wanneer deze kleur buiten haar specifieke context wordt gebruikt, dat wil zeggen los van de vorm van de zool".

De advocaat-generaal wijst er tot slot op dat de beoordeling van het merk finaal toekomt aan de Nederlandse rechter. Het is met andere woorden aan de Nederlandse rechter zelf om te oordelen of de rode kleur "een wezenlijke waarde aan de waar geeft".