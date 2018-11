Louboutin brengt opnieuw limited edition babyschoentjes uit Margo Verhasselt

12 november 2018

10u20

Bron: Vogue 0 Style Verdient jouw ukkepuk het om een hele dag op een rode loper te wandelen? Uiteraard, en Louboutin maakt dat letterlijk mogelijk. De Franse schoenontwerper brengt opnieuw een collectie babyschoenen uit.

Christian Louboutin trok vorig jaar de aandacht. Samen met Gwyneth Paltrow’s lifestylewebsite Goop bracht hij een collectie uit voor kindjes. Iets wat goed gewerkt moet hebben, want ook dit jaar brengt hij een limited edition capsule collectie uit.

“Ik hou ervan dat ik de proporties en details van een vrouwenschoen kan omwerken tot baby-formaat”, vertelt hij aan Vogue. De schoentjes zijn beschikbaar in drie kleuren: één in felrood en twee met een opvallend bedrukte print. Ze zijn gemaakt voor kinderen tussen de zes en negen maand. Wie een paar schoenen met de typerende rode zool wil bemachtigen, moet daar zo’n 220 euro (250 dollar) voor over hebben en snel zijn, want er worden maar 600 exemplaren gemaakt.

Meer info? De schoentjes zijn enkel te koop online.