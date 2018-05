Lost Frequencies en Bellerose brengen samen een kledingcollectie uit TVM

29 mei 2018

12u35 0 Style De 24-jarige Felix De Laet, bekend als Lost Frequencies, lanceert een eigen kledinglijn. Hij ging daarvoor een samenwerking aan met zijn neef Derek van Heurck, van het Belgische label Bellerose.

Een dj die een kledingcollectie uitbrengt: het lijkt een bizarre combinatie, maar naast muzikaal talent heeft Lost Frequencies ook wel wat gevoel voor mode. De dj volgt naar eigen zeggen niet genadeloos elke trend, maar creëert ze zelf met zijn eigen en nonchalante stijl. Grote retrobrillen, de (te) korte lange broek en vintage T-shirts: Felix droeg dat al nog voor het plots hip(ster) en trendy werd. Een eigen kledinglijn is dan ook geen al te grote verrassing. Voor zijn collectie klopte Felix aan bij het hippe Belgische modelabel Bellerose.

Leuk detail van de collectie: Derek, de neef van Felix en de zoon van Bellerose-oprichter Patrick van Heurck, zit achter de leuke kledinglijn van Lost Frequencies. En zo is de hele collectie niet enkel puur Belgisch maar is er ook een familieband. Felix zorgde voor de inspiratie, Derek zette die ideeën om in schetsen.

De collectie bestaat uit vier sweaters en vijf T-shirts voor mannen en vrouwen. De lijn is online te koop.