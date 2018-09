Los Angeles wil de verkoop van bont verbieden Liesbeth De Corte

19 september 2018

11u46 0 Style "Madammen met een bontjas zijn gemeen." Dierenrechtenorganisaties, veganisten en Urbanus weten het al langer, maar langzamerhand lijkt ook de modewereld dat te beseffen. Zelfs Los Angeles heeft dat in het snuitje, want de Amerikaanse stad wil echt bont verbannen.

Het stadsbestuur van Los Angeles heeft unaniem gestemd voor de ban, al is het klusje nu nog niet geklaard. Het stadsbestuur verwacht dat het nog een maand wachten is op een effectief wetsvoorstel, waarin staat dat er vanaf 2020 nergens in de stad meer bont verkocht mag worden. Het gaat dan over producten die volledig of voor een deel uit bont bestaan, zoals jassen, tassen, schoenen, hoeden en juwelen.

"We leven in 2018. We hebben simpelweg geen excuus meer voor deze onmenselijke manier van werken", reageert stadsbestuurslid Bob Blumenfield in Teen Vogue. "Met deze stemming laten we luid en duidelijk merken aan de wereld dat Los Angeles zich zorgen maakt om dierenwelzijn. We hopen dat we op deze manier een voorbeeld stellen aan de rest van de wereld."

Los Angeles is niet de eerste Amerikaanse stad die zo'n verbod invoert, eerder deed onder meer San Francisco het al voor. Ook tijdens de Londen Fashion Week, die net is afgelopen, werd bont volledig geweerd en maakten modehuizen als Burberry, Stella McCartney, Gucci, Michael Kors bekend enkel en alleen nog gebruik te maken van faux fur.