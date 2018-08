Lopen we binnenkort weer rond met flinterdunne wenkbrauwen? Wel als het van Rihanna afhangt Liesbeth De Corte

01 augustus 2018

14u04 0 Style Chokers, Buffalo's, scrunchies en blauwe oogschaduw: de jaren 90 beleven tegenwoordig een behoorlijke comeback. In dat opzicht is het niet zo verwonderlijk dat zelfs de gevreesde dunne wenkbrauwen opnieuw aan een opmars bezig zijn. Maar of iedereen daar zo blij mee is?

Jaren geleden heeft Cara Delevingne in haar eentje voor een heuse verschuiving in beautyland gezorgd. Vanaf dat ze met haar welbekende frons op de catwalk verscheen, is de opvallende volle wenkbrauw met veel enthousiasme omarmd. Maar nu zijn er toch tekenen aan de wand dat het einde van dit tijdperk dichterbij komt.

Vorige maand voorspelde modebijbel Vogue al dat de dunne rupsjes stilletjesaan bezig zijn aan een comeback. Ja, je hoort dat juist. Terwijl we nog met afschuw terugkijken naar foto's uit de jaren 90, waar we overgeplukte wenkbrauwen hadden à la Kate Moss of Cindy Crawford, zijn er anderen die het geen probleem vinden om hun natuurlijk bosje boven hun ogen bij te snoeien.

Het meest bekende (en recente) voorbeeld is zonder twijfel Rihanna. De Barbadiaanse diva prijkt op de cover van het septembernummer van de Britse Vogue dat binnenkort in de winkelrekken ligt. Het gaat om een prachtige kleurrijke foto én een primeur, want RiRi is de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van het magazine om op de voorpagina te staan. Tenminste op de cover van het septembernummer. Ondanks dit unicum, gaat zowat alle aandacht naar de piepkleine lijntjes boven haar ogen. Iets wat tot een stormloop aan kritiek leidde op sociale media. De algemene klaagzang? "Neen, ik krijg nog steeds nachtmerries van dunne wenkbrauwen!".

No I will not go back to 1930s brows damn it! Jessy Dodd(@ jessydodd) link

Rihanna no🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭 we are still trying to fight this battle of eyebrows pic.twitter.com/cF6MIkkRvA Thandowethu.💛(@ ThandoJB) link

Een iets minder recent voorbeeld is Bella Hadid. Het model heeft van nature fijne wenkbrauwen. In plaats van ze bij te werken met wenkbrauwpotloden zodat ze mee is met de wilde trend, verscheen ze vorig jaar nog op de rode loper met een natuurlijke (en dus fijne) look.

Of dames nu massaal hun wenkbrauwen te lijf gaan gaan met een pincet, blijft nog koffiedik kijken. "Vogue en Rihanna zijn alle twee enorme trendsetters", reageert make-upartist Lisa Potter-Dixon in The Independent. "Maar vele mensen houden het toch beter bij hun volle wenkbrauwen. Dat maakt je gezicht net mooier. En wat er fantastisch uitziet op de cover, is in het echte leven niet altijd even geslaagd." Met een bang hartje afwachten dus of de nineties brow ook écht een revival beleeft.