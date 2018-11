Long hair, don’t care: de psychologie van lange lokken Sophie Vereycken

16 november 2018

08u02 0 Style Wanneer je dit leest, kriebelt er een frisse winterbries in mijn nek. Een stap die los van de haren moed, (angst)zweet en tranen gekost heeft. Want plots bleek ik toch enorm gehecht aan mijn weelderige haardos. En daar ben ik echt niet alleen in, leert een sessie Googelen mij. Hoe komt het dat veel vrouwen zo verknocht zijn aan die lange lokken?

“De dag na 1 september gaat alles eraf.” Aan het woord: ikzelf, pakweg een half jaar geleden. Na maanden braaf sparen voor mijn trouwdag, was ik er klaar voor. Die nieuwe, frisse snit kon er niet snel genoeg komen. Met hetzelfde enthousiasme als in het stadhuis zou ik een tweede keer ‘Ja, ik wil’ knikken, op de kappersstoel. Fast forward naar vorige week: exact twee maanden getrouwd met de Limburger van mijn leven en tijd voor een romantische date. Ook aanwezig: kaarslicht, een fles champagne, én – u raadt het al – mijn lange lokken, voor de gelegenheid netjes opgestoken. Hoe dichter de datum van de kappersafspraak nadert, hoe minder er van mijn vastberadenheid overblijft. Ik ben een vrouw van mijn woord. Dat heb ik manlief verzekerd in mijn geloften en ik neem uiteindelijk toch plaats voor de spiegel. Om mijn gedachten af te leiden van mijn lange lokken, die ik één voor één genadeloos richting grond zie dwarrelen, vuur ik al mijn vragen af op Jochen Vanhoudt, kapper-chouchou van menig BV. Of het normaal is, dat het zo’n grote stap lijkt. Of er al veel vrouwen mij voorgingen. En vooral: hoe ze het overleefden.

Aux sérieux

Dat kort haar iets is voor oudere vrouwen, is onzin, stelt Jochen Vanhoudt mij alvast gerust. De korte coupe heeft haar oubollige imago ver achter zich gelaten, en daar heeft de invloed van sociale media veel mee te maken. Van Rihanna en Cara Delevingne tot Eva Daeleman en Leen Dendievel, tal van bekende gezichten laten zien dat kort haar jong en hip kan zijn. Wél kan een korte coupe je ouder doen lijken. Maar niet op de manier die we vrezen. “Een korte snit staat volwassener. Zo krijg ik regelmatig dames over de vloer die zich voorbereiden op hun eerste job door hun haren te knippen. Ze zijn klaar om het studentikoze achter zich te laten, en kiezen voor een kapsel met meer sérieux.”“Het verbaast mij niet dat een kapsel voor veel vrouwen iets psychologisch is”, vervolgt Vanhoudt. “Een kapselswitch heeft vaak te maken met aanvaarding. De beslissing om je haar grijs te laten worden, komt neer op de vraag: ben ik bereid om geassocieerd te worden met oud zijn? Hetzelfde geldt voor een kort kapsel: ben ik klaar om het meisje los te laten en volwassen te worden?” Je haren laten knippen is een soort van overgangsritueel, beaamt professor Liesbeth Woertman, hoogleraar in de psychologie en auteur van het boek ‘Psychologie van het uiterlijk’. Het is niet uitzonderlijk dat een ander kapsel een nieuw hoofdstuk, een ingrijpende gebeurtenis of een belangrijke stap inluidt. “Veel van mijn studentes hebben lang haar. Als ik hen enkele jaren later tegenkom, hebben ze die meestal ingeruild voor een kortere snit. Kortom: het blijkt voor velen een overgangsritueel, van jeugd naar volwassenheid.”

Kort én krachtig

Het idee dat lang haar vrouwelijker is, zit nog altijd ingebakken. Samen met die lokken belandt dus mijn meisjesachtige kant in een afvalcontainer. Iets dat ik meteen probeer te compenseren door mijn neutrale lippenbalsem opvallend vaker in te ruilen voor een knalrode kleur. Professor Woertman: “Net door dat meisjesachtige karakter wordt lang haar vaker geassocieerd met jeugd en seksuele aantrekking.” Lang, dik en glanzend haar linken we instinctief aan jeugd, aan een goede gezondheid. Het verklapt ons iets over de vruchtbaarheid van een potentiële partner en of die evolutionair al dan niet een goede keuze is. Geen wonder dat lange lokken onbewust nog altijd bovenaan de categorie ‘aantrekkelijk’ prijken. Bovendien behoort het tot de zogenaamde seksuele dimorfismen. Een wetenschappelijke term voor het uiterlijk kenmerk dat mannetjes en vrouwtjes van dezelfde soort van elkaar onderscheidt, zoals het hertengewei of de mooie staart van de mannelijke pauw. Bij mensen zijn dat onder meer de vierkante kaaklijn bij mannen, volle lippen, uitgesproken ogen en lang haar bij vrouwen. En de schaar zetten in je vrouwelijkheid, dat doe je niet zomaar. Al kan zo’n korte snit net daarom ook een krachtig statement zijn. Denk maar aan de roaring twenties met de typische pixie cuts. De korte coupe als feministisch manifest, een ode aan de vrouwelijke vrijheid. Een bewuste keuze om tegen de stroom in te gaan, net dat tikje anders te zijn: kort én krachtig. En niemand die beweert dat je daar geen rode lipstick bij mag dragen.

VAN LANG NAAR KORT

Dit moet je weten: tips van Jochen Vanhoudt

1. Vooraf

Zoek een viertal voorbeeldfoto’s van de snit die je in gedachten had, zo kan je samen met de kapper bekijken welke variant het beste bij jou past. Hou bij het selecteren van de foto’s rekening met je gezichtsvorm. Niet iedereen staat even goed met elk kort kapsel. Zoek bij voorkeur foto’s van modellen of celebrities met een gelijkaardige gezichtsvorm om een idee te krijgen van wat goed bij jou staat.

2. In de kappersstoel

Zorg dat je goed recht zit. Dat wil zeggen: niet het ene been over het andere geslagen, maar beide voeten stevig op de grond. Hou je kin recht en kijk vooruit naar je spiegelbeeld om een scheve snit te vermijden. Heb vertrouwen in je kapper, maar wees ook niet bang om je mond open te doen, want het is jóúw kapsel. Ook wat styling betreft is communicatie cruciaal. Hou je niet van veel volume of haarlak? Laat het dan even weten.

3. Weer thuis

Hou er rekening mee dat je haar anders valt wanneer je het zelf gewassen hebt. Bij de kapper is het misschien perfect gestijld, maar vaak laten onze föhnkunsten het in het begin nog even afweten. Weet dus dat je even zal moeten wennen aan de nieuwe manier van stylen.

DE KORTE COUPE CLUB

Deborah (33)

“Tot vorig jaar had ik haar tot ver over mijn schouders. Nu heb ik een kortgeschoren coupe. Mijn omgeving moest even slikken, maar voor mij was het allesbehalve een impulsieve beslissing. Na een moeilijke periode, waarin ik met een burn-out worstelde, was mijn coupe het symbool van een nieuw begin. ‘Je hebt precies een mannekeskopje’, lacht mijn vader soms. Zelf vind ik dat net stoer. Ik durf meer: zo experimenteer ik bijvoorbeeld vaker met felle lipstick, dat heb ik vroeger nooit gedaan.”

Kim (34)

“Na een lastige zwangerschap, zware bevallig en drie lange jaren met een moeilijke slaper in huis, zat ik niet meer goed in mijn vel. Tijd voor iets anders, besloot ik, dus liet ik de schaar in mijn lokken zetten. Voor je denkt: ‘Weer zo’n mama die voor een makkelijk kort kapsel kiest’, voor mij geldt precies het omgekeerde. Mijn haar is heel weerbarstig, dus ik wist dat ik net méér werk zou hebben. Mijn korte coupe is een duidelijk statement.

Ik wil niet enkel mama zijn, maar terug mezelf. En dat betekent: bewust kiezen voor me-time. In de badkamer, om te beginnen (lacht).”

Gitte (29)

“Niet zo lang geleden ging er liefst 30 centimeter van mijn blonde haren af. Met mijn dertigste verjaardag voor de deur, was het tijd voor een meer volwassen look. Mensen schatten me vaak een pas jaar of twintig, terwijl je als zelfstandige toch een zekere sérieux wil uitstralen. Mijn kortere snit helpt daar wel degelijk bij.”

Aileen (36)

“In augustus kreeg ik borstkanker, met chemo als gevolg. Ik wist dat ik mijn lokken ging verliezen.

Vernederend, vond ik, want haartooi was mijn hobby. Een vriend raadde me toen aan om het heft in eigen handen te nemen en het zelf kort te laten knippen. Dat deed ik. Ondertussen heb ik al heel wat complimentjes gekregen. Mijn haren zal ik alsnog verliezen, maar zo is het minder confronterend. En waarom niet van een slechte situatie toch iets moois maken?”

Vanessa (32)

“Ik experimenteer graag, dus kort haar zat eraan te komen. Eigenlijk was de reden vooral praktisch, ik werk in een steriele omgeving als technicus en het was lastig om elke keer die bos haar onder dat haarnetje te proppen. Ik vind het ook belangrijk om te laten zien dat vrouwen met kort haar sexy kunnen zijn . Of ik volgend jaar nog altijd met een korte coupe rondloop, durf ik niet te zeggen. Maar ik ben wel heel blij met mijn beslissing!”