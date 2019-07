Long hair do care: zo houd je je lokken in topconditie en bevorder je het groeiproces Valérie Wauters

16 juli 2019

11u57

Bron: Bustle 0 Style Wil je je korte coupe eindelijk laten uitgroeien, of simpelweg zo snel mogelijk enkele extra centimeters aan je lange lokken toevoegen? Dan lees je hier hoe je dat het best aanpakt.

Ja, het klopt dat je haar ongeveer een centimeter per maand groeit. Je bent dus niet verkeerd, als je denkt dat je weinig tot geen verschil ziet in de lengte van je lokken, als je het over de duur van een maand bekijkt. We gaan dus ook absoluut niet beweren dat je van een korte pixie-cut naar een lange bob kan gaan in amper een maand of twee. Wat wel kan is letten op de manier waarop je zorg draagt voor je haar. Want waar het zo goed als onmogelijk is om je lokken exponentieel sneller te doen groeien, kan je de haargroei wel behoorlijk vertragen door slecht zorg te dragen voor je lokken.

Volgende gewoontes kunnen er voor zorgen dat je haar effectief een centimeter (of ietsje meer) groeit per maand én dat je lokken in topconditie zijn en blijven.

1. Pas je levensstijl aan

Wist je dat voldoende slaap een belangrijke factor is? Net als regelmatig sporten. Hierdoor verbetert immers je bloedcirculatie en dat stimuleert je haarfolikels om je lokken sneller te doen groeien. Daarnaast is wat je eet ook enorm belangrijk. Wie een gebalanceerd dieet volgt, kan z’n haargroei stimuleren. Wie zich vooral volpropt met junkfood vertraagt de groei van z’n lokken. Let er daarnaast ook op dat je af en toe een gezonde snack eet tussen je maaltijden door. De energie die nodig is om je haarcellen te ontwikkelen, bereikt een dieptepunt enkele uren na het eten. Door tussendoor te snacken met fruit, groenten, noten of zaden hou je je energielevel hoog en heeft je haar voldoende kans om te groeien.

2. Investeer in goede supplementen

Wie gezond eet heeft in theorie geen nood aan extra voedingssupplementen. Wil je de natuur toch een handje helpen, dan kan je je toevlucht nemen tot een goed supplement. Proteïnesupplementen zijn altijd een goede keuze, omdat je lokken bestaan uit een proteïne die de naam keratine draagt. Daarnaast is biotine, ook gekend onder de naam Vitamine B7, ook een supplement dat het overwegen waard is. Biotine zou ervoor zorgen dat het haar dikker en sterker wordt.

3. Lang leve de conditioner

Sla de conditioner niet over bij het wassen van je haren. Die zorgt er immers voor dat je haar in topconditie blijft. Een goede conditioner verstevigt je lokken, en voorziet ze van een beschermend laagje dat haarbeschadiging voorkomt.

4. Besteed extra aandacht aan je hoofdhuid

Het eerste waarmee je lokken in aanraking komen, wanneer ze beginnen te groeien, is natuurlijk je hoofdhuid. Het mag dan ook geen wonder heten dat je deze goed moet verzorgen, als je een stralende coupe wil. Gebruik regelmatig een shampoo die je hoofdhuid exfolieert, om zo dode huidcellen te verwijderen. Een hoofdmassage op tijd en stond is ook een goed idee.