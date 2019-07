London Fashion Week gaat voor het eerst tickets verkopen Liesbeth De Corte

18 juli 2019

16u14 0 Style De modeweken zijn normaal gezien weggelegd voor journalisten, sterren, bekende fashionista’s en iconen in de modewereld. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. De British Fashion Council gaat immers tickets verkopen voor London Fashion Week, waardoor je zelfs een zitje op de eerste rij kunt scoren.

London Fashion Week, die loopt van 13 tot en met 17 september, zal de deuren openen voor het grote publiek. Dat maakt de organisatie zelf bekend met een persbericht. Best opvallend, want tot nu toe waren de zitjes op de modeweken altijd gereserveerd voor professionals. Londen is de eerste van de vier grote internationale modeweken die hier verandering in brengt.

Concreet kan je tickets kopen voor 6 catwalkshows op 13 en 14 september. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Daarnaast kan je gaan kijken naar panelgesprekken, een Designer Exhibition en het DiscoveryLAB, een ruimte die gewijd wordt aan kunst, technologie en muziek.

De British Fashion Council, de organisatie van de modeweek, hoopt met deze zet “jonge mensen te inspireren” en “outsiders te laten kennismaken met de modewereld”. “Wie weet ontdekken ze een nieuwe carrière of leren ze op z’n minst de industrie een beetje beter kennen.”

Tickets zijn verkrijgbaar online. De prijzen starten vanaf £ 135 (omgerekend ongeveer € 150) en lopen op tot £ 245 (omgerekend ongeveer € 275). Voor dat laatste mag je front row plaatsnemen en krijg je toegang tot de viplounge.