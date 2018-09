London Fashion Week bant als eerste bont volledig van de catwalk Nele Annemans

08 september 2018

12u24

Bron: The Hollywood Reporter Net nadat het merk Burberry bekendmaakte dat het niet langer bont zal gebruiken in zijn collecties, volgde de British Fashion Councel (BFC) gisteren met de aankondiging waar vele activisten al jaren voor pleiten: bont zal volledig geweerd worden op de komende London Fashion Week, die van start gaat op 14 september.

London Fashion Week is het eerste belangrijke mode-event dat bont volledig bant van de catwalk. Die beslissing kwam er nadat BFC, die het halfjaarlijkse mode-event organiseert, een enquête hield bij alle deelnemende ontwerpers van de London Fashion Week, inclusief Mary Katrantzou, Delpozo, Burberry, Chalayan en nieuwkomers Victoria Beckham en Alexa Chung, over de vraag of zij van plan waren om bont te gebruiken in hun collecties.

"De resultaten van de BFC-enquête tonen dat er een culturele verandering aan de gang is die gebaseerd is op de idealen en keuzes van designbedrijven, internationale merken en die van de consument, maar die ook aangemoedigd wordt door winkels die geen bont meer willen verkopen", aldus de organisatie in hun officiële verklaring.

De beweging naar meer ethische mode wordt omarmd door een aantal merken waaronder Gucci, die al in het voorjaar van 2018 beloofde om geen bont meer te gebruiken. Het Italiaanse modehuis voegt zich daarmee bij andere grote merken als Versace, Michael Kors, John Galliano en Donna Karen, die eerder al aankondigden om het materiaal nooit meer te gebruiken in hun collecties.